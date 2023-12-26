В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Марьинке

«Подразделения „Южной“ группировки ВС РФ освободили Марьинку в Донецкой народной республике. Российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак противника. Поражение живой силе и технике ВСУ нанесено в районах Северска, Красного, Дылеевки и Георгиевки», — говорится в сводке министерства.