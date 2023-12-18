"На сегодняшний день Сербия не поддерживает санкции против России, введенные Евросоюзом. При этом ЕС настаивает на том, чтобы Белград обязательно к ним присоединился. И тут многое будет зависеть от очень сложного вопроса, заниматься которым сегодня Белград не решается. Речь идет о вопросе Косово и Метохии. Евросоюз поставил Сербии ультиматум: до конца января признать независимость Косово и Метохии. Сербия затягивала решение этого вопроса многие годы. Определенные подвижки были, однако окончательно слова "независимость" в Сербии не произносили. Ну вот сейчас, видимо, придется это сделать. Можно ожидать, что Вучич признает независимость Косова. В этом случае Себии будут открыты ворота в Евросоюз, но тогда президент страны и его партия должны будут полностью соглашаться с внешнеполитическим курсом ЕС, а значит - вводить санкции против России. Только от этого сегодня зависят дальнейшие отношения страны с Россией", — подчеркнула эксперт.