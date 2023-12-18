Эксперт оценила перспективы отношений Сербии и России
Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с Рамблером прокомментировала предварительные итоги парламентских выборов в Сербии, а также высказалась о влиянии политики Евросоюза на отношения Москвы и Белграда.
Ранее президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии. Коалиция "Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах в Сербии. Она набрала 53,81% голосов после обработки 8,35% избирательных бюллетеней. На втором месте находится оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 14,46%.
Победа Сербской прогрессивной партии на выборах была прогнозируема, при этом она набрала чуть больше голосов, чем ожидалось. Партия, которая и раньше была у власти, будет иметь большинство мест в парламенте. Это означает, что политика не изменится, что Александар Вучич останется при своих. Более того, скорее всего, он оставит в Скупщине (парламенте) коалицию с Социалистической партией Сербии премьера страны Ивицы Дачича. В последние годы они всегда были в коалиции. Так что это тоже придаст им голосов.Елена ГуськоваДоктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН
Эксперт также рассказала о факторах, которые могут повлиять на отношения Белграда с Москвой.
"На сегодняшний день Сербия не поддерживает санкции против России, введенные Евросоюзом. При этом ЕС настаивает на том, чтобы Белград обязательно к ним присоединился. И тут многое будет зависеть от очень сложного вопроса, заниматься которым сегодня Белград не решается. Речь идет о вопросе Косово и Метохии. Евросоюз поставил Сербии ультиматум: до конца января признать независимость Косово и Метохии. Сербия затягивала решение этого вопроса многие годы. Определенные подвижки были, однако окончательно слова "независимость" в Сербии не произносили. Ну вот сейчас, видимо, придется это сделать. Можно ожидать, что Вучич признает независимость Косова. В этом случае Себии будут открыты ворота в Евросоюз, но тогда президент страны и его партия должны будут полностью соглашаться с внешнеполитическим курсом ЕС, а значит - вводить санкции против России. Только от этого сегодня зависят дальнейшие отношения страны с Россией", — подчеркнула эксперт.
Вместе с тем Гуськова отметила, что пророссийская политика Александра Вучича "нестабильна", напомнив, что Сербия поддержала антироссийскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН, а также не признает Крым частью России.
"Так что здесь позиция не совсем четкая. Однако другая важная вещь - это невведение Сербией антироссийских санкций. Напомню также, что единственный самолет, который сегодня летает из Москвы в Европу, это самолет до Белграда. Поэтому, конечно, сохранение этого статус-кво для нас было бы очень важно. Но Европу очень раздражает соответствующая позиция Сербии, и Белград привлекают перспективами вступления в ЕС. Кроме того, НАТО тоже очень хочет вступления в альянс Сербии, у которой сейчас во всех документах официально прописан нейтралитет. Поэтому позиция Сербии может измениться в ближайшее время", — заключила Гуськова.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия приветствует успех партии действующего президента республики Александара Вучича на выборах в Сербии.