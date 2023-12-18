Песков сообщил, что Россия приветствует успех партии Вучича на выборах в Сербии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за парламентскими выборами в Сербии, Россия приветствует успех партии действующего президента республики Александара Вучича. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в стране с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.

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"Мы, действительно, очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии, - сказал Песков. - Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича. Мы надеемся, это будет способствовать дальнейшему развитию республики. Конечно же, мы рассчитываем, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и взаимоуважительного взаимодействия будет продолжена".

Вучич заявил ранее, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" займет абсолютное большинство мест в парламенте и "получит более 127 мандатов [из 250]".

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены Республиканской избирательной комиссией (РИК) в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.