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55 минут назад

Сербия проголосовала в Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по Украине

ТАССиещё 1

Сербия при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН поддержала резолюцию с обвинениями в адрес России и требованием к ней вывести войска из Украины. Армения, Иран и Китай воздержались.

Сербия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего за документ проголосовала 141 страна, против - 7, воздержались - 32.

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Кто как голосовал

Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались - Китай, Индия, Южная Африка.

Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались - Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине СВО

Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались - Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.

История голосований

Спецсессия ГА ООН принимает уже четвертую резолюцию по Украине с критикой в адрес России и призывом вывести войска.

2 марта 2022 года был принят документ в связи с началом специальной военной операции России на Украине с требованием к России вывести войска. Тогда в поддержку проголосовали 141 страна, против - 5, воздержались - 35, не принимали участие - 12.

24 марта спецсессия приняла резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, при этом вина за сложную гуманитарную ситуацию возлагалась лишь на Россию. За документ проголосовали 93 страны, против - 24, воздержались - 58, не голосовали - 18.

13 октября Генеральная Ассамблея голосовала по резолюции с критикой референдумов в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, против - 5, воздержались - 35.

Содержание резолюции

Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции ГА ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем содержится требование вывести российские войска с украинской территории. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. Международное сообщество призывается удвоить усилия по поиску урегулирования. В проекте содержатся призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается "необходимость обеспечить ответственность за наиболее серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины, путем справедливых и независимых судебных расследований на национальном и международном уровнях".

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