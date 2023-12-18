Президент Сербии заявил, что страна будет продолжать европейский путь

Президент Сербии Александр Вучич после выборов в парламент, на которых побеждает коалиция вокруг его Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил, что ожидает продолжения пути страны в Евросоюз и переговоров с уступками по Косово и Метохии. Об этом он сообщил в штабе коалиции, передает РИА Новости.