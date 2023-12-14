Пока вы не уснули: "зубы дракона" на севере Украины и  снежный апокалипсис в России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

Контракты с бойцами из состава частных военных компаний (ЧВК) не заключались, это является главной проблемой, заявил президент России Владимир Путин во время «Итогов года».

«Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий, в этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция», — сказал президент.

ВСУ начали вкапывать «зубы дракона» в Черниговской области

Украина ведет установку оборонительных противотанковых сооружений в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева пишет РИА Новости.

По его словам военного, ведется укрепление наиболее опасных направлений.

«На наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые «зубы дракона», — пояснил Наев.

В Россию придет снежный апокалипсис

Интенсивные осадки придут в Центральную Россию в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Над Русской равниной оказались два циклона — активный атлантический, который пришел в страну еще в выходные, а также арктический антициклон. Они столкнулись, из-за чего над Русской равниной идут непрерывные осадки. Вслед за вихрями выдвинулась система новых. Синоптики уже предсказывали, что один из них, «Ваня», 15 декабря принесет в столицу сильнейшие осадки.

Путин оценил положение на фронте

Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Также Путин сообщил, что с начала украинского контрнаступления Вооруженные силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

Путин прокомментировал ситуацию с ценами на яйца в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в РФ стала результатом сбоя в работе правительства. Об он сказал во время ответа на вопрос жительницы Краснодарского края в ходе «Итогов года», трансляцию которых ведет «Рамблер».

В ходе мероприятия президенту продемонстрировали видеообращение россиянки, которая пожаловалась на высокие цены на яйца и мясо кур. Она попросила «пожалеть пенсионеров» и навести порядок с ценами.

Санду рассказала, когда Россия и Молдавия смогут улучшить отношения

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не может говорить о «дружеских отношениях» с Россией до тех пор, пока она не изменит своего отношения к стране и ее гражданам. Соответствующее заявление Санду сделала в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Президент Молдавии подчеркнула, что Кишинев поддерживает дружеские отношения со всеми странами, которые уважают его интересы.

В то же время она отметила, что Россия «шантажирует» Молдавию и угрожает ей «каждые два дня».

МОК изменил информацию о количестве отобравшихся на Игры россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил ошибку в релизе, указав неверное число российских спортсменов, которые уже получили лицензии для участия в Играх в Париже.

Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже, сообщается в обновленном релизе МОК.

Путин рассказал, с чем связан резкий рост цен на российские автомобили

Цены на отечественные автомобили в России не улетели в космос, наблюдается повышение на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Президент согласился, что рост цен на отечественные автомобили серьезный.

Зеленский не исключил, что саммит ЕС плохо кончится для Украины

Глава Украины Владимир Зеленский допустил, что саммит Европейского союза, который проходит 14-15 декабря в Брюсселе, может плохо закончиться для Киева. Его слова приводит ТАСС.

«Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит», — заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран Евросоюза.

В отношении хирурга папы Римского открыто расследование

Прокуратура Рима открыла расследование в отношении хирурга Серджо Альфьери, оперировавшего папу Римского Франциска. Об этом сообщает газета La Stampa.

Отмечается, что врача обвиняют в сознательном предоставлении ложных данных.