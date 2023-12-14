Украина ведет установку оборонительных противотанковых сооружений в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева пишет РИА Новости.

По его словам военного, ведется укрепление наиболее опасных направлений.

«На наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полосы обороны. В частности, там устанавливают так называемые «зубы дракона», — пояснил Наев.

Ранее Украина вела широко анонсированное контрнаступление, оружие для которого было поставлено западными странами. Оно началось 4 июня и продолжалось практически шесть месяцев. В декабре Киев заявил о переходе к обороне.