Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

Контракты с бойцами из состава частных военных компаний (ЧВК) не заключались, это является главной проблемой, заявил президент России Владимир Путин во время «Итогов года». Lenta.ru

«Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий, в этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция», — сказал президент. RT на русском