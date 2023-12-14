Санду рассказала, когда Россия и Молдавия смогут улучшить отношения

«Страны, которые нас не уважают, а я хотела бы напомнить, что Россия шантажирует нас, угрожает каждые два дня, против нашей воли держит свои войска на территории нашей страны. В этой ситуации, очевидно, мы не можем говорить о дружеских отношениях. Когда Россия изменит свое отношение к Молдове и ее гражданам, нам будет легче восстановить эти отношения», — сказала Санду.