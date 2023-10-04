В России оценили отставку  спикера палаты представителей США Кевина Маккарти

Она пояснила, что вопрос финансирования Украины будет заморожен до завершения торга между республиканцами и демократами насчет выборов нового спикера.

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«Украина станет заложником этого процесса. Пока не договорятся относительно спикера, вопрос Украины будет одним из вопросов, который будет торговаться, соответственно, пока не будет принято решение со спикером, решение о финансировании Украины тоже будет зависать», — заявила Журавлева.

Результат выборов нового спикера, который может затянуться, также повлияет на решение вопроса с финансированием Украины Вашингтоном. Самого Кевина Маккарти нижняя палата американского парламента смогла избрать только с пятнадцатого раза.

Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Причиной стали резкие идеологические противоречия между Маккарти и Гетцом, а также другими законодателями из нижней палаты Конгресса, придерживающимися правых и крайне правых взглядов. Эти однопартийцы не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Из-за позиции небольшой группы однопартийцев Маккарти смог набрать необходимое количество голосов лишь в 15-м туре голосования по его кандидатуре. Ему пришлось тогда пойти на уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Маккарти, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что поддержка Украины может разрушить политическую карьеру в Соединенных Штатах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, за лето отношение к помощи Украине в США "заметно изменилось". Если раньше против поддержки Киева выступали "15-20 конгрессменов, то теперь их уже около сотни".

Как отмечает парламентарий, "громкая отставка" спикера палаты представителей Кевина Маккарти из-за "тайной сделки" с главой государства Джо Байденом о продолжении финансирования Украины — убедительное подтверждение новой тенденции.

"Казус Маккарти показал, что парадоксальным образом поддержка Украины может обрушить политическую карьеру", — написал Пушков.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у США осталось денег на финансирование Украины всего на два месяца. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Медведев отметил, что за последние несколько дней появились «две приятные новости» для Киева. Одна из них заключается в стремлении Европейского союза (ЕС) принять Украину в состав организации к 2030 году, уточнил замглавы Совбеза России.

При этом вторая — это отставка спикера нижней палаты Конгресса США Кевина Маккарти, которая произошла впервые в истории страны. Как указал Медведев, соответствующее решение было принято «из-за любви к киевской власти» и поискам компромиссов по финансированию Украины.

«Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца», — добавил он.

Россия не дает никаких оценок кадровым решениям Вашингтона. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос о смещении Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США.

Рябков сообщил, что смещение Маккарти является вопросом внутренней политики США и Россия не имеет и не должна иметь никакой позиции по этому поводу.

«Мы, разумеется, будем отслеживать, кадровые перестановки сказываются на внешнеполитическом курсе и действиях Вашингтона на различных международных площадках. Но это вопросы дипломатической практики и дипломатического анализа, не более того. Мы никаких оценок тем или иным кадровым решениям, принимаемым в Вашингтоне, никогда не давали и не даем», — прокомментировал он ситуацию на полях VI Международного форума «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность».

Дипломат также уточнил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран, добавив, что «это должны хорошо усвоить те в США, кто до сих пор одержим идеей о якобы каком-то влиянии Российской Федерации на их внутриполитические процессы».

Отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти можно назвать «печальным» событием для США. Об этом рассказал сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин, передает телеканал NBC.

По мнению политика, без компромиссов между двумя партиями управлять страной будет очень сложно. «Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех», — забил он тревогу из-за смещения Маккарти.

Конгрессмен Мэтт Гетц, инициировавший отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти, заявил, что не стремится занять его пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он абсолютно не претендует на данную должность, у него нет желания ее занимать.