В США забили тревогу из-за смещения Маккарти

Отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти можно назвать «печальным» событием для США . Об этом рассказал сенатор-демократ от Западной Вирджинии Джо Манчин , передает телеканал NBC.

По мнению политика, без компромиссов между двумя партиями управлять страной будет очень сложно. «Это позор, впервые в истории, что мы оказались в такой ситуации, когда сотрудничать с другой стороной — почти политический грех», — забил он тревогу из-за смещения Маккарти.