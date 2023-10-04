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Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

Палата представителей Конгресса США отправила Маккарти в отставку
© Twitter

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Причиной стали резкие идеологические противоречия между Маккарти и Гетцом, а также другими законодателями из нижней палаты Конгресса, придерживающимися правых и крайне правых взглядов. Эти однопартийцы не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Из-за позиции небольшой группы однопартийцев Маккарти смог набрать необходимое количество голосов лишь в 15-м туре голосования по его кандидатуре. Ему пришлось тогда пойти на уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Маккарти, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.