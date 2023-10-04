В Совфеде заявили, что поддержка Украины может разрушить политическую карьеру в США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что поддержка Украины может разрушить политическую карьеру в Соединенных Штатах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, за лето отношение к помощи Украине в США "заметно изменилось". Если раньше против поддержки Киева выступали "15-20 конгрессменов, то теперь их уже около сотни".

Как отмечает парламентарий, "громкая отставка" спикера палаты представителей Кевина Маккарти из-за "тайной сделки" с главой государства Джо Байденом о продолжении финансирования Украины — убедительное подтверждение новой тенденции.

"Казус Маккарти показал, что парадоксальным образом поддержка Украины может обрушить политическую карьеру", — написал Пушков.

До этого, по данным результатов голосования конгресса США, стало известно, что республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера палаты представителей американского сената.