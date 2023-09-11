Отказ Армении от проведения военных учений с Россией связан с желанием премьер-министра страны Никола Пашиняна дистанцироваться от Москвы и сменить внешнеполитическую ориентацию, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, в качестве повода для смены курса Пашинян использует ситуацию, сложившуюся в Лачинском коридоре.

Затулин подчеркнул, что премьер-министр Армении также оправдывает свое решение отсутствием значительных действий со стороны России по поддержке армян в период военного конфликта с Азербайджаном, произошедшего в 2020 году. При этом парламентарий считает, что выступать на стороне Еревана, также не отличившегося решительными действиями, Москва вряд ли могла. Сегодня попытки разблокировать Лачинский коридор могут привести к новому конфликту с Баку, считает он.

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Ясно, что из-за проведения СВО и конфронтации со странами Запада, нам бы не хотелось открывать второй фронт, и этим пользуются как в Армении, так и в Азербайджане. Со стороны Армении это попытка оправдать свои шаги по предательству Карабаха и предательству армяно-российских отношений, которые складывались веками, — подчеркнул депутат.

Армения в понедельник начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США. Об этом агентству AFP сообщил представитель командования Армии США в Европе и Африке.

"Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась", - сказал он.

По словам неназванного представителя сухопутных сил США, церемония проходила в учебном центре "Зар", недалеко от Еревана. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Ранее командование Армии США в Европе и Африке сообщало, что учения позволят обеим странам "выстроить отношения на тактическом уровне" и повысить "оперативную совместимость" подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его мнению, "ситуация такова, что международное сообщество, государства - члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе".

Россия проанализирует с Арменией ее решение о проведении военных учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — сказал он.

Песков добавил, что нужно разобраться, по какой причине Ереван принимает подобные решения, какие цели преследуются. По его словам, Россия будет пытаться понять это. Он подчеркнул, что Москва сделает это в тесном, партнерском диалоге с Ереваном.

Россия и Армения были и остаются близкими союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ТАСС. По его словам, сейчас нет оснований опасаться того, что партнерские отношения рухнут, так как в их основе лежат национальные интересы двух стран.

Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства, — сказал Песков.

Спикер Кремля также высказался о том, станет ли Россия защищать Армению в рамках выполнения обязательств по линии ОДКБ. По словам Пескова, в этом вопросе приходится учитывать решение Еревана о признании территориальной целостности Азербайджана.

Если речь идет о территории Армении, вы знаете, у нас есть обязательства по ОДКБ. Также вы знаете, что после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана, — заметил Песков.

Прозападные аналитики рассуждают о якобы желании Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но таких официальных сигналов РФ не видит, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали", - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, готова ли РФ защитить Армению, если территория этой страны подвергнется нападению, пресс-секретарь отметил: "Если речь идет о территории Армении, вы знаете, у нас есть обязательства по ОДКБ. Также вы знаете, что после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, там слегка изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана".

Военные учения Армении и США выглядят странно, действия Еревана вызывают сожаления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», - сказал Лавров.

По его словам, военные маневры Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван уже два года отказывается от учений в рамках ОДКБ.

«Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что действия армянского руководства вызывают сожаления. Россия надеется, что во внешней политике Армении возобладают союзнические обязательства.

Также глава МИД РФ назвал некорректными заявления армянских представителей, о том, что Россия «отдала» Азербайджану Нагорный Карабах, передают «Вести».

МИД России вызвал посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна из-за «серии недружественных шагов» закавказской республики, сообщает ведомство в Telegram-канале.

К таким шагам в МИД отнесли запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра Никола Пашиняна и анонс военных учений армянской армии с США. Послу сделали жесткое представление.

Арутюняну также передали ноту протеста из-за высказываний главы Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и ситуации вокруг задержания в стране российского блогера Микаэла Бадаляна вместе с обозревателем «Sputnik Армения» Ашотом Геворкяном.

МИД также указал на появившиеся в Армении «сомнения в целесообразности союзнических связей» с Россией и в рамках ОДКБ. При этом ведомство заявило, что Россия и Армения остаются союзниками, указав на намерение выполнять все договоренности между странами.

Решение о проведении совместных военных учений Армении и США является не очень своевременным, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

«Это не очень своевременно, — отметил Картаполов, комментируя решение о проведении учений. — Возможно, учения плановые и стороны заранее о них договорились, но такое решение не соответствует тому, что происходит сегодня в мире. Они не добавят стабильности и уверенности в завтрашнем дне ни Армении, ни ее соседям и, самое главное — армянскому народу».

Власти США пытаются воспользоваться вовлечённостью России на Украине и «сунуться» в регион Южного Кавказа, считает председатель Общества офицеров в отставке Турции, отставной генерал-лейтенант авиации Эрдоган Каракуш.

Он, в частности, напомнил, что 11 сентября стартуют совместные армяно-американские военные учения, которые пройдут на территории республики.

«Тут мы видим сразу два месседжа Вашингтона: своеобразный допинг армянскому народу, другой Ирану, которому США говорят: не лезь в регион! Армения сейчас как мяч — то один пинает, то другой», — сказал РИА Новости Каракуш.

По его мнению, «очень удивительно», что Армения согласилась на военные учения с США при наличии у себя военной базы России.