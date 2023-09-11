США и Армения начали совместные военные учения

Армения в понедельник начала совместные учения Eagle Partner 2023 с миротворцами США. Об этом агентству AFP сообщил представитель командования Армии США в Европе и Африке.

"Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась", - сказал он.

По словам неназванного представителя сухопутных сил США, церемония проходила в учебном центре "Зар", недалеко от Еревана. В учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Ранее командование Армии США в Европе и Африке сообщало, что учения позволят обеим странам "выстроить отношения на тактическом уровне" и повысить "оперативную совместимость" подразделений для миротворческих операций.

6 сентября Минобороны Армении информировало, что совместные военные учения Армении и США пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. По его мнению, "ситуация такова, что международное сообщество, государства - члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить нового взрыва в регионе".