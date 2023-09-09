Генерал Каракуш: США пытаются сунуться на Южный Кавказ, пока Россия проводит СВО

Власти США пытаются воспользоваться вовлечённостью России на Украине и «сунуться» в регион Южного Кавказа, считает председатель Общества офицеров в отставке Турции, отставной генерал-лейтенант авиации Эрдоган Каракуш.

Он, в частности, напомнил, что 11 сентября стартуют совместные армяно-американские военные учения, которые пройдут на территории республики.

«Тут мы видим сразу два месседжа Вашингтона: своеобразный допинг армянскому народу, другой Ирану, которому США говорят: не лезь в регион! Армения сейчас как мяч — то один пинает, то другой», — сказал РИА Новости Каракуш.

По его мнению, «очень удивительно», что Армения согласилась на военные учения с США при наличии у себя военной базы России.

Эксперт уверен, что Турция, Россия и Азербайджан могут объединить усилия для противодействия тому, чтобы США закрепились в регионе.

В Кремле ранее отметили, что Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку.