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Лавров отреагировал на военные учения Армении и США

Военные учения Армении и США выглядят странно, действия Еревана вызывают сожаления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», - сказал Лавров.

По его словам, военные маневры Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван уже два года отказывается от учений в рамках ОДКБ.

«Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что действия армянского руководства вызывают сожаления. Россия надеется, что во внешней политике Армении возобладают союзнические обязательства.

В Кремле оценили совместные военные учения Армении и США

Также глава МИД РФ назвал некорректными заявления армянских представителей, о том, что Россия «отдала» Азербайджану Нагорный Карабах, передают «Вести».

Ранее стало известно, что около 85 американских военных примут участие в совместных учениях США и Армении Eagle Partner 2023.

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