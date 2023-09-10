Военные учения Армении и США выглядят странно, действия Еревана вызывают сожаления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим», - сказал Лавров.

По его словам, военные маневры Армении и США выглядят странно с учетом того, что Ереван уже два года отказывается от учений в рамках ОДКБ.

«Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что действия армянского руководства вызывают сожаления. Россия надеется, что во внешней политике Армении возобладают союзнические обязательства.

Также глава МИД РФ назвал некорректными заявления армянских представителей, о том, что Россия «отдала» Азербайджану Нагорный Карабах, передают «Вести».