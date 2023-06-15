Пока вы не уснули: главная экономическая задача РФ и демарш Канаде из-за Ан-124
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Силуанов назвал главную экономическую задачу России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что главная задача РФ состоит в увеличении своей доли в «мировом экономическом пироге». Об этом Силуанов заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.
По его словам, страна за прошедший год смогла выработать «антитела к новой реальности». При этом глава российского Минфина отметил, что мировая оказалась болезненной для стран, которые ранее были лидерами.
Минобороны сообщило о достижении еще одной цели в зоне СВО
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июня российские Воздушно-космические силы ударили по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Как отмечает ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
"Цель удара достигнута", - заявили в Минобороны.
Где это место находилось, не уточняется. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия уничтожила радиолокационную станцию "П-18" в Запорожской области.
Набиуллина подтвердила обсуждение национализации западных компаний
Вопрос по выкупу активов недружественных стран, в первую очередь крупных западных компаний, которые остаются в России, действительно обсуждается, однако окончательное решение по нему не принято. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».
Таким образом она частично подтвердила статью в Financial Times (FT), в которой говорится об утверждении схемы национализации предприятий в России.
Источник издания утверждает, что документ о приоритетном праве государства по выкупу активов со значительной скидкой уже готов, при этом в дальнейшем правительство хочет продавать их российским компаниям по рыночной цене. С помощью такой последовательности действий руководство страны намерено сократить растущий дефицит бюджета.
Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124
Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван 14 июня в МИД РФ. Ему сделан демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства РФ.
"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - сообщили в министерстве.
В Совбезе призвали мир искать альтернативу доллару
Суверенным странам нужно искать средства расчетов и платежей, которые стали бы альтернативой доллару, и в целом формировать новую международную финансовую систему. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, в нынешних условиях государствам важно развивать новые формы взаимодействия, чтобы продвигать национальные интересы.
"Одним из важнейших и приоритетных [векторов] является необходимость создания новых, альтернативных международных расчетных и платежных средств. А если говорить по-крупному, как сказал коллега из Венесуэлы, фактически [речь идет о] создании новой архитектуры международной финансовой валютной системы", - отметил Вахруков.
Захарова назвала условие нормализации отношений с Западом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT на ПМЭФ-2023, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна лишь при прекращении вооружения Киева.
«Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан», — подчеркнула Захарова.
Названа причина массового отравления шаурмой в Братске
Массовые отравления в Братске Иркутской области после употребления шаурмы вызваны сальмонеллой, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Как объяснили в Роспотребнадзоре, эта бактерия могла попасть в шаурму, если при ее приготовлении не соблюдались санитарные нормы или если кафе использовало некачественное сырье.
Море в Одессе позеленело после разрушения Каховской ГЭС
Море в Одессе после разрушения Каховской ГЭС стало зелёным, сообщают местные жители.
В сети распространились кадры, где можно увидеть, что морская вода в линии прибоя имеет ядовито-зеленый цвет.
Утром 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС и разрушили затворы, спровоцировав неконтролируемый сброс воды в русло Днепра. Были смыты все сельскохозяйственные посевы вдоль реки и затоплены населенные пункты, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
АвтоВАЗ ответил на обвинения в копировании дизайна машин
Новый автомобиль LADA X-Cross 5, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, не является точной копией FAW Bestune T77, а создан в сотрудничестве с китайскими партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь российского автопроизводителя Сергей Ильинский, пишет Ura.ru.
Ранее стало известно, что производство LADA X-Cross 5 стартует в ближайшее время в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, автомобиль похож на кроссовер FAW Bestune T77, в этой связи на начальном этапе его стоимость должна быть примерно такой же. В настоящее время цена на китайский автомобиль составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.
Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ
Участники XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогли увидеть «вживую» российский вездеход Taktik, собранный компанией «Азимут» из Псковской области.
«Это аппарат класса XTV, который можно перевести как вездеход экстремальной проходимости, при максимальном уровне комфорта», — отмечают производители, называя свою новинку «вездеходом нового поколения».