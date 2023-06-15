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Силуанов назвал главную экономическую задачу России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что главная задача РФ состоит в увеличении своей доли в «мировом экономическом пироге». Об этом Силуанов заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

По его словам, страна за прошедший год смогла выработать «антитела к новой реальности». При этом глава российского Минфина отметил, что мировая оказалась болезненной для стран, которые ранее были лидерами.

Минобороны сообщило о достижении еще одной цели в зоне СВО

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июня российские Воздушно-космические силы ударили по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Как отмечает ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

"Цель удара достигнута", - заявили в Минобороны.

Где это место находилось, не уточняется. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия уничтожила радиолокационную станцию "П-18" в Запорожской области.

Набиуллина подтвердила обсуждение национализации западных компаний

Вопрос по выкупу активов недружественных стран, в первую очередь крупных западных компаний, которые остаются в России, действительно обсуждается, однако окончательное решение по нему не принято. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет «Коммерсантъ».

Таким образом она частично подтвердила статью в Financial Times (FT), в которой говорится об утверждении схемы национализации предприятий в России.

Источник издания утверждает, что документ о приоритетном праве государства по выкупу активов со значительной скидкой уже готов, при этом в дальнейшем правительство хочет продавать их российским компаниям по рыночной цене. С помощью такой последовательности действий руководство страны намерено сократить растущий дефицит бюджета.

Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван 14 июня в МИД РФ. Ему сделан демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства РФ.

"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - сообщили в министерстве.

В Совбезе призвали мир искать альтернативу доллару

Суверенным странам нужно искать средства расчетов и платежей, которые стали бы альтернативой доллару, и в целом формировать новую международную финансовую систему. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Сергей Вахруков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в нынешних условиях государствам важно развивать новые формы взаимодействия, чтобы продвигать национальные интересы.

"Одним из важнейших и приоритетных [векторов] является необходимость создания новых, альтернативных международных расчетных и платежных средств. А если говорить по-крупному, как сказал коллега из Венесуэлы, фактически [речь идет о] создании новой архитектуры международной финансовой валютной системы", - отметил Вахруков.

Захарова назвала условие нормализации отношений с Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT на ПМЭФ-2023, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна лишь при прекращении вооружения Киева.

«Нормализация отношений с кем бы то ни было из западного лагеря может рассматриваться в теории только тогда и после того, как они перестанут поставлять оружие, из которого убивают наших граждан», — подчеркнула Захарова.

Названа причина массового отравления шаурмой в Братске

Массовые отравления в Братске Иркутской области после употребления шаурмы вызваны сальмонеллой, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, эта бактерия могла попасть в шаурму, если при ее приготовлении не соблюдались санитарные нормы или если кафе использовало некачественное сырье.

Море в Одессе позеленело после разрушения Каховской ГЭС

Море в Одессе после разрушения Каховской ГЭС стало зелёным, сообщают местные жители.

В сети распространились кадры, где можно увидеть, что морская вода в линии прибоя имеет ядовито-зеленый цвет.

Утром 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС и разрушили затворы, спровоцировав неконтролируемый сброс воды в русло Днепра. Были смыты все сельскохозяйственные посевы вдоль реки и затоплены населенные пункты, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

АвтоВАЗ ответил на обвинения в копировании дизайна машин

Новый автомобиль LADA X-Cross 5, представленный в рамках Петербургского международного экономического форума, не является точной копией FAW Bestune T77, а создан в сотрудничестве с китайскими партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь российского автопроизводителя Сергей Ильинский, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что производство LADA X-Cross 5 стартует в ближайшее время в Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, автомобиль похож на кроссовер FAW Bestune T77, в этой связи на начальном этапе его стоимость должна быть примерно такой же. В настоящее время цена на китайский автомобиль составляет от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.

Вездеход за 2 млн рублей показали участникам ПМЭФ

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Участники XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогли увидеть «вживую» российский вездеход Taktik, собранный компанией «Азимут» из Псковской области.