Море в Одессе позеленело после разрушения Каховской ГЭС

Море в Одессе после разрушения Каховской ГЭС стало зелёным, сообщают местные жители.

В сети распространились кадры, где можно увидеть, что морская вода в линии прибоя имеет ядовито-зеленый цвет.

Утром 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС и разрушили затворы, спровоцировав неконтролируемый сброс воды в русло Днепра. Были смыты все сельскохозяйственные посевы вдоль реки и затоплены населенные пункты, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

По последним данным властей, число погибших при наводнении достигло 18 человек, эвакуированы более 7,5 тысячи человек, в лечебные учреждения доставлены 93 человека. Уровень воды на затопленных территориях продолжает снижаться.