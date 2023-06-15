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Море в Одессе позеленело после разрушения Каховской ГЭС

Море в Одессе после разрушения Каховской ГЭС стало зелёным, сообщают местные жители.

В сети распространились кадры, где можно увидеть, что морская вода в линии прибоя имеет ядовито-зеленый цвет.

Утром 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС и разрушили затворы, спровоцировав неконтролируемый сброс воды в русло Днепра. Были смыты все сельскохозяйственные посевы вдоль реки и затоплены населенные пункты, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС

По последним данным властей, число погибших при наводнении достигло 18 человек, эвакуированы более 7,5 тысячи человек, в лечебные учреждения доставлены 93 человека. Уровень воды на затопленных территориях продолжает снижаться.

СМИ писали, что к черноморскому побережью прибивает вещи из домов жителей Херсонской области, которые пострадали из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Среди них диваны, холодильники и даже крыши домов. Также местные жители спасли из воды собаку и оленя, приплывших вместе с мусором.

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