Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июня российские Воздушно-космические силы ударили по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Как отмечает ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
"Цель удара достигнута", - заявили в Минобороны.
Где это место находилось, не уточняется. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия уничтожила радиолокационную станцию "П-18" в Запорожской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.