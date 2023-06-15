Где это место находилось, не уточняется. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российская армия уничтожила радиолокационную станцию "П-18" в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.