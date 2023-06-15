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Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД РФ

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван 14 июня в МИД РФ. Ему сделан демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства РФ.

Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124
© РИА Новости

"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - сообщили в министерстве.

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"Подчеркнуто, что российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство", - указали в МИД РФ.

Действия Оттавы будут иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, которые по вине режима Трюдо находятся на грани обрушения, заявили в МИД РФ.

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