Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван 14 июня в МИД РФ. Ему сделан демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства РФ.