Россия сделала демарш Канаде из-за конфискации самолета Ан-124

Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван 14 июня в МИД РФ. Ему сделан демарш из-за намерения Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении дипведомства РФ.
"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - сообщили в министерстве.
"Подчеркнуто, что российская сторона расценивает подобный шаг, предпринятый, как было заявлено премьер-министром Джастином Трюдо, с целью передать борт режиму в Киеве, как циничное воровство", - указали в МИД РФ.
Действия Оттавы будут иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, которые по вине режима Трюдо находятся на грани обрушения, заявили в МИД РФ.