Американские избиратели в целом негативно оценивают возможное повторение дуэли между действующим президентом США Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом на выборах 2024 года, пишет The Hill. По опросу NewsNation/DDHQ, при таком сценарии 49% респондентов готовы рассмотреть возможность голосования за стороннего кандидата, то есть не от Республиканской и Демократической партии.

Как отмечается, в качестве кандидата от третьей партии 21% хотели бы видеть сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, еще 10% рассматривают в этом плане экс-конгрессвумен из Вайоминга Лиз Чейни, а 7% согласны на сенатора от Западной Виргинии Джо Манчина. Впрочем, 43% опрошенных заявили, что выбрали бы какого-то другого кандидата на эту роль.

Республиканская и Демократическая партии неизменно побеждают на президентских выборах США с 1852 года, а контролируют конгресс с 1856 года. При этом в стране около 40 политических партий, однако большинство из них неизвестны широкой публике ввиду доминирования республиканцев и демократов.

Президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.

«Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — написал Байден в соцсетях.

Бывший президент США Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, даже если его признают виновным в подлоге деловых документов. Об этом он заявил во вторник в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале FoxNews.

"Нет, я бы никогда не упал - это не мое. Я бы не стал этого делать", - сказал бывший хозяин Белого дома, отвечая на вопрос Карлсона о том, откажется ли Трамп от "гонки, если его осудят по этому делу в Нью-Йорке".

Трамп также усомнился в том, что нынешний глава американской администрации Джо Байден будет иметь возможность добиваться переизбрания на выборах в 2024 году.

"Я не думаю, что он сможет", - констатировал Трамп, говоря о перспективах выдвижения Байдена.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022 года Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден с осени прошлого года давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как следует из обнародованного позднее обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения.

Экс-глава США Дональд Трамп поздравил губернатора Флориды Роба Десантиса с выдвижением на выборы президента США, пожелав ему нападок со стороны «радикальных левых сумасшедших». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Десантис станет главным соперником Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев на выборы президента в 2024 году.

24 мая 44-летний Десантис подал заявку в избирательную комиссию. В своей предвыборной программе он обещает бороться с миграцией, преступностью и низкими доходами населения.

После подачи заявки Десантисом Трамп разразился серией постов в Truth Social в попытке использовать этот повод для привлечения внимания к себе, пишет The Independent.

В своих постах Трамп использовал прозвища «Рон ДеСанктус» и «Роб ДеСанктимониус», назвал Десантиса, своего бывшего близкого союзника, «нелояльным человеком» и приписал себе его победу на выборах губернатора в 2018 году.

«Я хотел бы лично поздравить «Роба» ДеСанктимониуса с тем, что он, наконец, объявил о своем участии в гонке за пост президента Соединенных Штатов. Надеюсь, он получит полный опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов и радикальных левых сумасшедших нашей страны, без чего он никогда не осознает, что это за работенка», — заявил экс-президент.

Трамп подчеркнул, что американские левые — «Нищие и Отверженные» — «намного хуже, чем лидеры враждебных зарубежных стран».

«Они должны быть решительно побеждены, чтобы СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» — заключил он.

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил баллотироваться на выборах президента США в 2024 году и уже подал необходимые для этого документы.

Пенс является республиканцем и намерен стать кандидатом от них. На это помимо него также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие.

Пенс является республиканцем и намерен стать кандидатом от них. На это помимо него также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что имеет возможность выйти победителем на праймериз Демократической партии, получив номинацию для участия в выборах главы государства, передает Fox News. По его словам, он сможет обойти действующего американского лидера Джо Байдена в гонке внутри партии.

Wikipedia

"Я могу победить наши частные опросы показывают, что у меня очень сильная поддержка среди независимых избирателей и даже республиканцев", - отметил Кеннеди.

Как указал политик, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, на данный момент он наиболее сильный кандидат от Демократической партии. Он также добавил, что находиться в лучшей форме, чем все остальные претенденты, в том числе Байден.

"Мы живем в то время, когда многие американцы считают, что демократия фальсифицирована, а избирательная система фальсифицирована. Мы должны быть в состоянии показать людям, что демократия работает, а Соединенные Штаты не такие, как Советский Союз, где партия выбирает кандидатов, а общественность действительно не имеет права голоса", - подчеркнул Кеннеди.

Ранее СМИ сообщили, что семья Кеннеди поддержит Байдена на выборах вместо племянника 35-го президента США.

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, рассуждая о президентских выборах в США, заметил, что для России главное, чтобы в этой кампании не победил «парень с деменцией». Таким образом Медведев указал на фигуру нынешнего американского лидера, 80-летнего Джо Байдена. Он, по мнению экс-президента России, имеет все шансы переизбраться на новый срок, чего бы не хотелось Кремлю.

О будущем президенте США Медведев упомянул в разговоре с журналистами во время рабочей поездки во Вьетнам. Когда у замглавы Совбеза поинтересовались, какая кандидатура вызывает наибольшие симпатии, Медведев был краток с ответом: «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», — заключил экс-президент России.

Говоря о кандидатуре экс-главы Белого дома Дональда Трампа, Медведев выразил мнение, что этот 76-летний американский политик — «хороший парень, но трусоват». При этом замглавы Совбеза обратил внимание, что Кремлю «исторически с республиканцами было легче всегда работать».

Также во время визита во Вьетнам Медведев дал совет американскому миллиардеру Илону Маску для того, чтобы он мог стать главой Белого дома. «Маск оказался неожиданно нашим парнем», — отметил Медведев, посетовав, что успешный предприниматель не вправе баллотироваться из-за «не натурального происхождения».

«Я бы на его месте подумал, чтобы начать кампанию, чтобы изменить Конституцию», — признался бывший российский лидер.

Из второй статьи документа следует: ни один человек, не являющийся гражданином США по праву рождения или гражданином США на момент принятия Конституции, не может быть президентом. Маск родился и вырос в ЮАР, но у него есть гражданства США и Канады.

25 апреля Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Политику в ноябре исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, в конце срока ему будет 86 лет. Сам глава Белого дома отмечал, что он был бы честен с гражданами и объявил о проблемах со здоровьем при их возникновении.

45-й президент США Дональд Трамп заявил об участии в президентской гонке в ноябре прошлого года. Губернатор штата Флорида Рон Десантис сообщил о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост 24 мая.

Медведев, комментируя выдвижение Байдена на выборы президента США в 2024 году, в апреле назвал его «отчаянным дедом» и посоветовал американским военным сделать фальшивые ядерные коды.

Российские политологи назвали условия, при которых Байден и Трамп могут снова занять президентский пост на выборах 2024 года. Условия для одного и другого могут оказаться маловероятными.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли считает, что Соединенным Штатам необходимо объединяться с другими странами, в том числе с Россией. Об этом политик сказала в ходе интервью WMUR-TV. Позже пресс-секретарь предвыборного штаба Хейли опроверг это высказывание кандидата, пишет Associated Press.

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хочет видеть на посту президента США «нормального человека». Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

«Президент - главный "гендиректор" страны. Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки», - сказал он.

По данным опроса Gallup, рейтинг президента США Джо Байдена упал до рекордных 37% в апреле. На этом фоне шансы экс-главы Белого дома Дональда Трампа победить в президентской гонке повышаются, если выборы будут проходить честно, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН.

«Этим двум ребятам еще надо дожить до ноября 2024 года. Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец. На данный момент Трамп самый сильный. Ему создает популярность то, что демократы его боятся, отсюда все эти уголовные расследования. А где тогда расследования против Байдена, против коррупции в его администрации? Если выборы будут честными, как в 2016 году, то побеждает Трамп. Но у меня есть очень большие сомнения, что выборы будут честными», - заметил Домрин.

Для России главное, чтобы на грядущих президентских выборах в США не выбрали «парня с деменцией». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам, передает РИА Новости.

Как отметил политик, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «хороший парень», однако «трусоват», пишет Ura.ru.

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул Медведев, говоря о том, какой кандидат в президенты США вызывает наибольшие симпатии у РФ.

Джо Байден не сможет выиграть президентские выборы в США, если Россия не «заморозит» конфликт на Украине. А Москва этого не хочет, объяснил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

«План Запада такой: сейчас наступление ВСУ, после этого России предъявляют форму ультиматума, в зависимости от наступления Украины. Если наступление ВСУ будет малоуспешным, то будет слабый ультиматум. После этого заморозка конфликта на год, на время избирательной компании Байдена. Считается, что чтобы Байден победил, нужно, чтобы не было конфликта. За это время армия Украины должна значительно укрепить свои позиции, ее должны накачать оружием, и через год опять начать военные действия», - сказал Марков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Европой и США вооружений Украине только делают конфликт еще более затяжным. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».