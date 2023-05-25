Трамп иронично поздравил Десантиса с выдвижением на выборы

Экс-глава США Дональд Трамп поздравил губернатора Флориды Роба Десантиса с выдвижением на выборы президента США, пожелав ему нападок со стороны «радикальных левых сумасшедших». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Десантис станет главным соперником Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев на выборы президента в 2024 году.

24 мая 44-летний Десантис подал заявку в избирательную комиссию. В своей предвыборной программе он обещает бороться с миграцией, преступностью и низкими доходами населения.

После подачи заявки Десантисом Трамп разразился серией постов в Truth Social в попытке использовать этот повод для привлечения внимания к себе, пишет The Independent.

В своих постах Трамп использовал прозвища «Рон ДеСанктус» и «Роб ДеСанктимониус», назвал Десантиса, своего бывшего близкого союзника, «нелояльным человеком» и приписал себе его победу на выборах губернатора в 2018 году.

«Я хотел бы лично поздравить «Роба» ДеСанктимониуса с тем, что он, наконец, объявил о своем участии в гонке за пост президента Соединенных Штатов. Надеюсь, он получит полный опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов и радикальных левых сумасшедших нашей страны, без чего он никогда не осознает, что это за работенка», — заявил экс-президент.

Трамп подчеркнул, что американские левые — «Нищие и Отверженные» — «намного хуже, чем лидеры враждебных зарубежных стран».