Бывший вице-президент США Майк Пенс решил баллотироваться на выборах президента США в 2024 году и уже подал необходимые для этого документы. Об этом сообщает Reuters

Пенс является республиканцем и намерен стать кандидатом от них. На это помимо него также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие.