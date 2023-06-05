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Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил баллотироваться на выборах президента США в 2024 году и уже подал необходимые для этого документы. Об этом сообщает Reuters

Пенс является республиканцем и намерен стать кандидатом от них. На это помимо него также претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие.

Сенатор-республиканец выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США

Напомним, что выборы президента в США пройдут в ноябре 2024 года. В гонке также примет участие действующий американский глава Джо Байден.

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