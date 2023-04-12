$82.18+2.6889.73+2.63

Трамп заявил о намерении участвовать в выборах, даже если его признают виновным

Бывший президент США Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, даже если его признают виновным в подлоге деловых документов. Об этом он заявил во вторник в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале FoxNews.

Трамп высказался об участии в выборах в случае обвинительного приговора
© globallookpress.com

"Нет, я бы никогда не упал - это не мое. Я бы не стал этого делать", - сказал бывший хозяин Белого дома, отвечая на вопрос Карлсона о том, откажется ли Трамп от "гонки, если его осудят по этому делу в Нью-Йорке".

Трамп также усомнился в том, что нынешний глава американской администрации Джо Байден будет иметь возможность добиваться переизбрания на выборах в 2024 году.

"Я не думаю, что он сможет", - констатировал Трамп, говоря о перспективах выдвижения Байдена.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022 года Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден с осени прошлого года давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

В чем обвиняют Трампа и почему его отпустили?

30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как следует из обнародованного позднее обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий