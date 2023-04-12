Трамп высказался об участии в выборах в случае обвинительного приговора

Бывший президент США Дональд Трамп будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, даже если его признают виновным в подлоге деловых документов. Об этом он заявил во вторник в интервью американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону на телеканале FoxNews.

"Нет, я бы никогда не упал - это не мое. Я бы не стал этого делать", - сказал бывший хозяин Белого дома, отвечая на вопрос Карлсона о том, откажется ли Трамп от "гонки, если его осудят по этому делу в Нью-Йорке".

Трамп также усомнился в том, что нынешний глава американской администрации Джо Байден будет иметь возможность добиваться переизбрания на выборах в 2024 году.

"Я не думаю, что он сможет", - констатировал Трамп, говоря о перспективах выдвижения Байдена.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В ноябре 2022 года Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Байден с осени прошлого года давал понять, что рассчитывает на переизбрание.