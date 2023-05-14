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Самые необычные фестивали мира

Всем нам каждый день приходится много и усердно работать, чтобы достойно выживать в нашем мире. Ежедневная рутина выматывает, похожие друг на друга дни становятся серыми и незапоминающимися. В таких случаях всегда хочется чего-то яркого и необычного. Благо событий и активностей вокруг масса. При этом даже среди самых интересных мероприятий всегда можно выбрать такие, которые уж точно останутся в памяти и подарят множество впечатлений.

Самые необычные фестивали мира – в галерее «Рамблера».

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