Самые необычные фестивали мира

Фестиваль Прыжков над детьми – еще один старинный испанский фестиваль, который впервые прошел в 1620 году в городке Кастилья де Мурсия. Местные жители считают, что если перепрыгнуть младенца, то он очистится от всего дурного, будет убережён от сглаза и порчи на целый год. Действо происходит на главной площади, где члены братства Santísimo Sacramento de Minerva наряжаются в костюм дьявола и с хлыстом в руке прыгают над ничего не подозревающими детьми