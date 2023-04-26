«По инициативе Украины»: В КНР объяснили разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщила, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским произошел по инициативе украинской стороны. Заявление было опубликовано дипломатом в Twitter на русском языке.

Чуньин также заявила, что китайская сторона не участвует в конфликте на Украине и не намерена использовать его в своих целях.

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор», - следует из сообщения.

Напомним, 6 апреля Урсула фон дер Ляйен, прилетевшая в Китай вместе с президентом Франции, заявила, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, но когда будет «подходящее время». Так лидер Китая ответил на призыв позвонить главе киевского режима.

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином продолжался около часа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никофоров.

"Президент Украины только что завершил почти часовой телефонный разговор с лидером КНР. Подробности чуть позже", - написал Никифоров в среду на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Зеленский в своем Twitter сообщил, что телефонный разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным. Однако длительность разговора не уточнялась.

Последний раз Зеленский и Си Цзиньпин контактировали в начале января 2022 года.

Китайское ТВ проинформировало, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждал двусторонние отношения. Также произошел обмен мнениями по текущей ситуации на украинской территории.

Информацию передало издание «Московский Комсомолец».

Исходя из данных телевидения, председатель КНР рассказал Зеленскому о том, что китайская сторона будет добиться скорейшего прекращения боевых действий на Украине.

«Китай будет решительно содействовать переговорному процессу», – сказал Си Цзиньпин.

Китай уже предоставил Украине гуманитарную помощь и продолжит поставлять ее в дальнейшем. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как писала «Парламентская газета», в среду Центральное телевидение Китая сообщило о контакте политиков. Прп этом отмечалось, что разговор состоялся по инициативе Киева.

«Китай уже предоставил украинской стороне несколько партий гуманитарной помощи и продолжит предоставлять помощь по мере возможностей», — цитирует Си Цзиньпина РИА «Новости».

Ранее Пекин опубликовал план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из 12 пунктов. Среди прочего документ предполагает уважение суверенитета всех государств, отказ от мышления в категориях холодной войны и прекращение боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит посла Украины в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.

У Киева не было посла в Пекине с февраля 2021 года, после того как умер бывший представитель Украины Сергей Камышев. Он работал в своей должности с 18 декабря 2019 года.

В феврале 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у ведомства есть кандидат на этот пост, однако на тот момент процедура назначения была еще не запущена.

Председатель КНР Си Цзиньпин, ведя переговоры с Украиной, должен осознавать, что украинские власти отличаются «чудовищным лицемерием», которые они переняли с Запада вместе с их демократией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Си Цзиньпин, продолжая диалог с Украиной, должен понимать, что чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада демократии украинского образца», — передает слова Захаровой сайт МИД РФ. Она напомнила китайским чиновникам, что власти Украины официально запретили в своей стране коммунистическую идеологию и проводят яростную «декоммунизацию», а также позволяют себе утверждения, что принадлежность Тайваня Китаю является большим заблуждением.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора могли обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Как известно, Китай не раз высказывался по украинской тематике. Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что, если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе, и украинского кризиса можно было бы избежать», — напомнил Новиков.

Китай также выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который, по словам депутата, оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий.

Новиков заметил, что, раз Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, потому вполне логичен его разговор с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Зная, как строится китайская дипломатия, я уверен, что Си Цзиньпин разъяснил Зеленскому свои подходы к формированию современной международной политики и свои взгляды на урегулирование украинского кризиса в частности», — считает депутат.

Ранее факт беседы с лидером КНР подтвердил сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

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«Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — сообщил он.

Белый дом приветствует состоявшийся разговор между украинским президентом Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином, однако нет никаких гарантий того, что их диалог даст необходимый импульс к миру на Украине. В таком ключе прокомментировал телефонную беседу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

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«Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем», — заявил он, добавив, что в Вашингтоне не знали о планах такого диалога.

В Елисейском дворце по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что Франция поддержит любой диалог, который будет способствовать миру на Украине. Об этом сообщило Agence France-Presseсо, передает РИА Новости.

«Франция поддерживает любой диалог, который способен внести вклад в разрешение конфликта на Украине в соответствии с ключевыми интересами Киева и нормами международного права», — говорится в заявлении офиса президента Франции Эммануэля Макрона.

Данная позиция была выражена Макроном в ходе его визита в Китай в начале апреля, отметили в офисе французского лидера.

Китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Об этом заявил журналистам замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь. Его слова приводит РИА Новости.