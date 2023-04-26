В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

«Как известно, Китай не раз высказывался по украинской тематике. Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что, если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе, и украинского кризиса можно было бы избежать», — напомнил Новиков.