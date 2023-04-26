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В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора могли обсудить подходы Китая к формированию современной международной политики, а также варианты урегулирования конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

В России отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским
© Lenta.ru

«Как известно, Китай не раз высказывался по украинской тематике. Главным источником проблемы он всегда считал тех, кто не готов был предоставить России гарантии безопасности. Пекин также заявлял о том, что, если бы позиции Вашингтона были более здравыми, многих проблем, в том числе, и украинского кризиса можно было бы избежать», — напомнил Новиков.

Китай также выдвигал свой план урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который, по словам депутата, оказался значительно шире, чем просто декларация о необходимости прекращения военных действий.

Новиков заметил, что, раз Пекин выступает за урегулирование ситуации, значит, он должен быть открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, потому вполне логичен его разговор с Владимиром Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Зная, как строится китайская дипломатия, я уверен, что Си Цзиньпин разъяснил Зеленскому свои подходы к формированию современной международной политики и свои взгляды на урегулирование украинского кризиса в частности», — считает депутат.

Ранее факт беседы с лидером КНР подтвердил сам Зеленский, его слова передает Telegram-канал Klymenko Time. «Верю, что он (разговор — прим. «Ленты.ру»), а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — сообщил он.

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