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Китайскую делегацию по украинскому кризису возглавит экс-посол КНР в РФ

Китайскую делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит экс-посол КНР в России Ли Хуэй. Об этом заявил журналистам замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь. Его слова приводит РИА Новости.

Китайскую делегацию по украинскому кризису возглавит экс-посол КНР в РФ
© РИА Новости

На специальной пресс-конференции с представителями прессы, посвященной разговору главы КНР Си Цзиньпина с украинским президентом Владимиром Зеленским, дипломата спросили, возглавит ли Ли Хуэй специальную делегацию Китая по решению конфликта на Украине. На вопрос журналистов Юй Цзюнь ответил положительно.

Ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином. Украинский лидер анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а глава КНР заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ценит усилия Пекина по мирному урегулированию на Украине, но считает, что они могут не возыметь эффекта из-за нежелания Киева идти на уступки.

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