Зеленский назначит посла Украины в Китае после разговора с Си

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит посла Украины в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.

У Киева не было посла в Пекине с февраля 2021 года, после того как умер бывший представитель Украины Сергей Камышев. Он работал в своей должности с 18 декабря 2019 года.

В феврале 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у ведомства есть кандидат на этот пост, однако на тот момент процедура назначения была еще не запущена.