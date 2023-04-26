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Зеленский назначит посла Украины в Китае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит посла Украины в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.

Зеленский назначит посла Украины в Китае после разговора с Си
© globallookpress.com

У Киева не было посла в Пекине с февраля 2021 года, после того как умер бывший представитель Украины Сергей Камышев. Он работал в своей должности с 18 декабря 2019 года.

В феврале 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у ведомства есть кандидат на этот пост, однако на тот момент процедура назначения была еще не запущена.

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Напомним, что в среду, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это был первый контакт между лидерами двух стран после начала специальной военной операции на Украине. В последний раз они контактировали в начале января 2022 года — тогда стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений.

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