Зеленский назначит посла Украины в Китае после разговора с Си

Зеленский назначит посла Украины в Китае
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначит посла Украины в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского лидера.
У Киева не было посла в Пекине с февраля 2021 года, после того как умер бывший представитель Украины Сергей Камышев. Он работал в своей должности с 18 декабря 2019 года.
В феврале 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что у ведомства есть кандидат на этот пост, однако на тот момент процедура назначения была еще не запущена.
Напомним, что в среду, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это был первый контакт между лидерами двух стран после начала специальной военной операции на Украине. В последний раз они контактировали в начале января 2022 года — тогда стороны обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений.