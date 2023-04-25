Такер Карлсон покинул Fox News: как на уход ведущего отреагировали в России и США

Американский телеведущий Такер Карлсон, считающийся главным голосом консервативных сил в США, уходит с телеканала Fox News. Накануне на сайте телеканала появилось сообщение о том, что вышедший в эфир в пятницу, 21 апреля, выпуск его шоу Tucker Carlson Tonight, которое он вел в прайм-тайм с 2016 года, был последним. В Fox News одним сухим предложением выразили своей главной звезде благодарность за его вклад и сообщили, что пока канал займется поисками замены, место его шоу в сетке вещания временно займет программа под схожим названием Fox News Tonight, которую будут вести разные телеведущие. О том, по чьей инициативе произошел разрыв контракта, не сообщается.

Сам Карлсон свой уход пока никак не комментировал, но, как отмечают другие СМИ, выглядит это все довольно внезапным. В пятничном выпуске программы, прощаясь с аудиторией, Карлсон как обычно сказал: "Увидимся в понедельник". А накануне утром в эфире Fox News крутили рекламу очередного выпуска его шоу.

О причинах расставания Fox News с телеведущим, шоу которого стало визитной карточкой телеканала, пока можно только гадать. Но обращает на себя внимание то, что произошло это всего через несколько дней после того, как Fox News согласился на рекордную выплату в 787,5 миллионов долларов компании Dominion Voting Systems по иску о клевете.

Едкие шоу Такера Карлсона с критикой Джо Байдена и либеральных сил собирали рекордную аудиторию

Фирма-производитель машин для обработки бюллетеней обвиняла телеканал в распространении лжи о том, что на выборах 2020 году ее аппаратура была настроена на фальсификацию данных в пользу Джо Байдена. Подобные утверждения тогда звучали в разных шоу на Fox News, в том числе у Карлсона. Руководство телеканала публично не озвучивало к нему претензий на этот счет.

Впрочем, и у самого Карлсона могли быть вопросы к руководству. В процессе разбирательства в общий доступ утекла его личная переписка с коллегами, в которой ведущий нецензурно бранил руководство телеканала за "уничтожение" репутации Fox News при освещении выборов-2020. Он также критиковал доминировавшие на канале политические взгляды, в том числе в поддержку Дональда Трампа. Карлсон признавался коллегам в "страстной ненависти" к Трампу, называя его "чемпионом мира по разрушению всего подряд". Отметим, что в этом смысле Карлсон далеко не исключение - многих его коллег как в либеральных, так и в консервативных СМИ ловили на том, что в частном порядке они выражали сомнение в тех идеях, которые уверенно доводили до аудитории со страниц газет или телеэкранов.

По версии газеты The Los Angeles Times, уход Карлсона может быть связан с другим иском, в котором речь об обвинениях в дискриминации. Как утверждает газета со ссылкой на осведомленный источник, увольнение Карлсона санкционировал лично Руперт Мердок, в медиаимперию которого входит Fox News. Мердок якобы мог быть недоволен и тем, что Карлсон в своих шоу озвучивал сомнительные, на взгляд магната, теории о беспорядках сторонников Дональда Трампа в Капитолии в январе 2021 года.

Тем не менее, феномен Карлсона для Fox News переоценить трудно - за последние годы он фактически стал лицом телеканала. Его шоу регулярно собирало у экранов свыше 3,3 миллионов зрителей и было самым просматриваемым в жанре политического монолога. В 2021 году журнал Time назвал ведущего, который жестко критиковал и высмеивал администрацию Джо Байдена, Демократическую партию и дружественные им СМИ, "самым влиятельным консерватором в Америке".

О том, сколь болезненной занозой для либеральных сил были едкие выпуски его шоу, можно судить по реакции на его уход с Fox News. Новость быстро стала топовой во всех ведущих СМИ. Конкурирующий телеканал CNN написал в своей заметке: "Fox News и Такер Карлсон, ультраправый экстремист, который вел высокорейтинговое шоу телеканала в 20:00, разорвали отношения. Карлсон был ведущим распространителем теорий заговора и радикальной риторики на телеканале". Схожим злорадством его провожают и другие либеральные издания, включая газету The New York Times, которая ранее посвятила феномену популярности ведущего целое расследование из трех частей под названием "Американский националист".

Впрочем, едва ли медийная карьера Карлсона на этом закончится - уж слишком много в США поклонников его таланта, поэтому злорадствовать его критикам, вероятно, долго не придется.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был шокирован известиями об уходе известного ведущего и консерватора Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью Newsmax.

«Я был потрясен и удивлен. Он очень хороший человек и очень талантливая личность, и у него очень высокие рейтинги [среди телезрителей]. Для меня он был потрясающим, особенно в последний год [его работы на Fox News]», — эмоционально отреагировал он.

Трамп также предположил, что решение Карлсона об уходе из Fox News было принято из-за того, что «ему не дали полную свободу действий» в его работе, и усомнился в том, что он был уволен главой телеканала Рупертом Мердоком.

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, увидел в уходе с американского канала Fox News известного ведущего Такера Карлсона признаки надвигающегося на США тоталитаризма. Об этом он высказался в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

Пучков заявил, что удивлен тому, как долго Карлсон проработал на Fox News, так как в США, по его мнению, все сильнее «закручивают гайки». Блогер счел тот факт, что ведущий покинул канал, одним из звонков, указывающих на перемены относительно свободы слова в Соединенных Штатах.

«Видим поступательное движение к их собственному тоталитаризму. Мы и так уже видим, что все тамошние СМИ ходят строем, говорят только то, что надо, и вот эти редкие проблески — это именно редкие проблески, а не система, когда есть такая позиция, а есть и наоборот», — добавил Гоблин.

Он также отметил, что позиция Карлсона, озвучиваемая им публично, вероятно, не совпадала с интересами правящего класса страны.

Команда российского проекта «Соловьев.Live» предложила работу в России американскому телеведущему Такеру Карлсону, покинувшему канал Fox News. Об этом сообщается в Telegram-канале «Соловьев».

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума», — говорится в письме, направленном журналисту.

«Соловьев.Live» предложил Карлсону работу в качестве ведущего или эксперта в случае, если американца заинтересует подобное предложение.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в интервью РЕН ТВ объяснил уход американского телеведущего Такера Карлсона с канала Fox News.

Эксперт считает, что проблема заключалась в противостоянии рекламодателей, нежелающих рекламировать свой товар через телешоу Карлсона, и зрителей, хотевших и дальше смотреть журналиста.

Однако, как добавил Синельников-Оришак, позиция рекламодателей победила, в связи с этим Fox News решил расстаться с Карлсоном.

Политолог отметил, что рекламодатели призывали к бойкоту из-за того, что такая фигура является ведущим. По его мнению, Карлсон еще появится на голубом экране.

Синельников-Оришак напомнил, что телеведущий проявил себя во многих ипостасях. Карлсон даже танцевал в танцах со звездами на льду.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что уход телеведущего Такера Карлсона с телеканала FoxNews не был удивительным событием. Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

По ее словам, уход Такера Карлсона, который регулярно критиковал власти США, а также президента Украины Владимира Зеленского, не был удивительным. Она отметила, что удивительнее всего то, что он «умудрился так долго» оставаться на телеканале и вести свое вечернее шоу «Tucker Carlson Tonight».

Увольнение телеведущего Такера Карлсона обошлось телеканалу Fox News в 507 миллионов долларов, такую оценку дает агентство Bloomberg.

Убытки последовали после падения акций компании, когда стало известно об уходе журналиста. Так, акции класса А Fox Corp. в понедельник потеряли 5,4 процента.

Аналитик KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел отметил, что шоу Tucker Carlson Tonight являлось самым популярным в прайм-тайм на кабельном телевидении, его аудитория превышала 3,7 миллиона зрителей.

Эксперт дал прогноз, что канал сумеет восстановить число своих зрителей, как только станет известно, кто заменит Такера Карлсона.

В материале отмечается, что инвесторы начали скупать акции видеосети Rumble и компании Digital World Acquisition, которая сливается с Trump Media, на фоне слухов о новом месте работы телеведущего.

Американский телеканал Fox News уволил одного из своих самых популярных ведущих - Такера Карлсона, ставшего голосом наиболее консервативной, «трампистской» части американского общества. Американские СМИ отмечают, что причиной увольнения, в том числе, стали его резкие заявления и оскорбления в адрес руководства канала.

The New York Times отмечает, что популярность Карлсона росла в последние годы благодаря его «подстрекательским монологам» о мигрантах, чернокожих активистах за гражданские права, вакцинах и национальной идентичности.

Карлсон стал одной из самых влиятельных фигур в Республиканской партии. Республиканские законодатели «пресмыкались у его ног», именно ему бывший президент Дональд Трамп дал первое интервью после предъявления ему уголовных обвинений в Нью-Йорке, отмечает CNN.

Fox News уволил Такера Карлсона, своего вызывающего споры, но пользующегося самым высоким рейтингом ведущего в прайм-тайм - это внезапное и неожиданное расставание с одним из самых влиятельных голосов в республиканской политике, который помог определить «напыщенный тон» Fox News в эпоху Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Его увольнение произошло менее чем через неделю после того, как Fox урегулировала иск о клевете от Dominion Voting Systems, подавшей в суд на канал из-за обвинений в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2020 года. Сумма урегулирования составила 787,5 миллиона долларов - этот показатель стал крупнейшим в истории. Сам Карлсон не обвинял Dominion в сговоре, но его личная переписка оказалась среди тысяч внутренних сообщений, раскрытых во время судебного процесса, что «вызвало тревогу и смущение у Fox и усилило юридическую опасность для компании».

Комментарии Карлсона о коллегах по Fox, частично раскрытые в деле Dominion, сыграли роль в его уходе, заявил The Washington Post человек, знакомый с подходом компании. В одном из сообщений Карлсон упомянул руководство канала, используя ругательство: «Эти ублюдки подрывают доверие к нам». Другие его сообщения сочли сексистскими.

Решение уволить Карлсона было принято вечером 21 апреля гендиректором Fox Corp. Лахланом Мердоком и генеральным директором Fox News Сюзанной Скотт.

Сам ведущий узнал об увольнении в телефонном звонке утром в понедельник, 24 апреля. По данным WP, он и его команда провели выходные, работая над своими планами на летние шоу.

Примечательно, что Карлсону не дали возможности попрощаться с аудиторией, которую он накопил за годы работы в качестве ведущего в прайм-тайм.

WP отмечает, что Карлсон, скорее всего, запустит собственное шоу и не станет сотрудничать ни с одним из каналов.