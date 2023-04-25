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Трамп эмоционально отреагировал на уход Такера Карлсона с Fox News

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был шокирован известиями об уходе известного ведущего и консерватора Такера Карлсона с телеканала Fox News. Об этом бывший американский лидер заявил в интервью Newsmax.

Трамп эмоционально отреагировал на уход Такера Карлсона с Fox News
© globallookpress.com

«Я был потрясен и удивлен. Он очень хороший человек и очень талантливая личность, и у него очень высокие рейтинги [среди телезрителей]. Для меня он был потрясающим, особенно в последний год [его работы на Fox News]», — эмоционально отреагировал он.

Трамп также предположил, что решение Карлсона об уходе из Fox News было принято из-за того, что «ему не дали полную свободу действий» в его работе, и усомнился в том, что он был уволен главой телеканала Рупертом Мердоком.

Ранее стало известно, что американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Отмечается, что в последний раз Карлсон вышел в эфир Fox News в минувшую пятницу, 21 апреля. По какой причине журналист покинул телеканал, не уточняется.

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