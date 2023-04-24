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Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России

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Команда российского проекта «Соловьев.Live» предложила работу в России американскому телеведущему Такеру Карлсону, покинувшему канал Fox News. Об этом сообщается в Telegram-канале «Соловьев».

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума», — говорится в письме, направленном журналисту.

«Соловьев.Live» предложил Карлсону работу в качестве ведущего или эксперта в случае, если американца заинтересует подобное предложение.

Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News

Известный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента США Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник, 24 апреля, заявления телеканала. Причины подобного решения не уточняются.

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