«Пресмыкались у его ног»: западные СМИ об увольнении Карлсона с Fox

Американский телеканал Fox News уволил одного из своих самых популярных ведущих - Такера Карлсона, ставшего голосом наиболее консервативной, «трампистской» части американского общества. Американские СМИ отмечают, что причиной увольнения, в том числе, стали его резкие заявления и оскорбления в адрес руководства канала.

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The New York Times отмечает, что популярность Карлсона росла в последние годы благодаря его «подстрекательским монологам» о мигрантах, чернокожих активистах за гражданские права, вакцинах и национальной идентичности.

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Карлсон стал одной из самых влиятельных фигур в Республиканской партии. Республиканские законодатели «пресмыкались у его ног», именно ему бывший президент Дональд Трамп дал первое интервью после предъявления ему уголовных обвинений в Нью-Йорке, отмечает CNN.

Fox News уволил Такера Карлсона, своего вызывающего споры, но пользующегося самым высоким рейтингом ведущего в прайм-тайм - это внезапное и неожиданное расставание с одним из самых влиятельных голосов в республиканской политике, который помог определить «напыщенный тон» Fox News в эпоху Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Его увольнение произошло менее чем через неделю после того, как Fox урегулировала иск о клевете от Dominion Voting Systems, подавшей в суд на канал из-за обвинений в сговоре с целью повлиять на президентские выборы 2020 года. Сумма урегулирования составила 787,5 миллиона долларов - этот показатель стал крупнейшим в истории. Сам Карлсон не обвинял Dominion в сговоре, но его личная переписка оказалась среди тысяч внутренних сообщений, раскрытых во время судебного процесса, что «вызвало тревогу и смущение у Fox и усилило юридическую опасность для компании».

Комментарии Карлсона о коллегах по Fox, частично раскрытые в деле Dominion, сыграли роль в его уходе, заявил The Washington Post человек, знакомый с подходом компании. В одном из сообщений Карлсон упомянул руководство канала, используя ругательство: «Эти ублюдки подрывают доверие к нам». Другие его сообщения сочли сексистскими.

Решение уволить Карлсона было принято вечером 21 апреля гендиректором Fox Corp. Лахланом Мердоком и генеральным директором Fox News Сюзанной Скотт.

Сам ведущий узнал об увольнении в телефонном звонке утром в понедельник, 24 апреля. По данным WP, он и его команда провели выходные, работая над своими планами на летние шоу.

Примечательно, что Карлсону не дали возможности попрощаться с аудиторией, которую он накопил за годы работы в качестве ведущего в прайм-тайм.

WP отмечает, что Карлсон, скорее всего, запустит собственное шоу и не станет сотрудничать ни с одним из каналов.