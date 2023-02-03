Трамп призвал сбить китайский аэростат над США

Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий в воздушном пространстве США китайский аэростат. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social, передает «РИА Новости».

«Сбейте этот шар!» — написал Трамп.

Ранее в КНР подтвердили, что аэростат прилетел из Китая. В МИД страны заявили, что аппарат сбил с курса ветер и ограниченные возможности самоуправления. Аэростат является гражданским и используется в научных исследованиях, в том числе метеорологических. Также в Китае выразили сожаления по поводу произошедшего.