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55 минут назад

Трамп призвал сбить китайский аэростат над США

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп призвал сбить барражирующий в воздушном пространстве США китайский аэростат. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social, передает «РИА Новости».

Трамп призвал сбить китайский аэростат над США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сбейте этот шар!» — написал Трамп.

Ранее в КНР подтвердили, что аэростат прилетел из Китая. В МИД страны заявили, что аппарат сбил с курса ветер и ограниченные возможности самоуправления. Аэростат является гражданским и используется в научных исследованиях, в том числе метеорологических. Также в Китае выразили сожаления по поводу произошедшего.

Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить свой визит в Пекин, который он планировал нанести на следующей неделе. При этом в Вашингтоне заявили, что ситуация с аэростатом не изменила подхода страны к отношениям с КНР.

В мире,Энтони Блинкен,Дональд Трамп,
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