В Китае объяснили появление своего аэростата над США

Замеченный в небе над США китайский аэростат вошел в воздушное пространство страны из-за форс-мажорных обстоятельств в виде сильного ветра и ограниченной возможности самоуправления. Пекин сожалеет о произошедшем. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Китая.

Он подтвердил, что аэростат действительно прилетел из КНР.

Аппарат является гражданским и используется в метеорологических и других научных исследованиях.

«Китай сожалеет, что аэростат по ошибке вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств», — отметил он.

По словам пресс-секретаря МИД КНР, аппарат сильно отклонился от намеченного курса из-за западного ветра и ограниченных возможностей самоуправления. Он добавил, что Китай продолжит поддерживать связь с США, чтобы «должным образом урегулировать эту неожиданную ситуацию».