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1 час назад

В Китае объяснили появление своего аэростата над США

Елена Прошина

Замеченный в небе над США китайский аэростат вошел в воздушное пространство страны из-за форс-мажорных обстоятельств в виде сильного ветра и ограниченной возможности самоуправления. Пекин сожалеет о произошедшем. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Китая.

Он подтвердил, что аэростат действительно прилетел из КНР.

Аппарат является гражданским и используется в метеорологических и других научных исследованиях.

«Китай сожалеет, что аэростат по ошибке вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств», — отметил он.

По словам пресс-секретаря МИД КНР, аппарат сильно отклонился от намеченного курса из-за западного ветра и ограниченных возможностей самоуправления. Он добавил, что Китай продолжит поддерживать связь с США, чтобы «должным образом урегулировать эту неожиданную ситуацию».

Ранее Пентагон сообщил, что над страной заметили разведывательный воздушный шар. Американские военные были уверены, что он принадлежит Китаю. При этом сбивать аэростат они не стали, поскольку в воздухе он опасности не представляет.

В мире,Видео,Пентагон,
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