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48 минут назад

Блинкен отложил визит в КНР из-за китайского аэростата над США

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою предстоящую поездку в Пекин из-за ситуации с китайским аэростатом в небе над Соединенными Штатами. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Блинкен отложил визит в КНР из-за китайского аэростата над США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник телеканала уточнил, что визит Блинкена в Пекин планировался на следующей неделе.

«Госсекретарь США не хотел отменять свою поездку, чтобы не раздувать ситуацию, но и не желает, чтобы тема аэростата доминировала на его предстоящей встрече с китайскими официальными лицами», — отметил чиновник.

Ранее в КНР подтвердили, что аэростат прилетел из Китая. В МИД страны заявили, что аппарат сбил с курса ветер и ограниченные возможности самоуправления. Аэростат является гражданским и используется в научных исследованиях, в том числе

метеорологических. Также в Китае выразили сожаления по поводу произошедшего.

В мире,Энтони Блинкен,
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