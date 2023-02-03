Госдеп оценил влияние инцидента с аэростатом на отношения с Китаем

США не изменили своего подхода к КНР из-за китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепа, передает «РИА Новости».
«Подход к отношениям не поменялся», — сказал он.
Представитель Госдепа отметил, что отношения США и Китая остаются сложными, но Вашингтон продолжает считать возможным сотрудничество с Пекином в сферах общих интересов. Также, по его словам, Соединенные Штаты оставили открытыми каналы связи с КНР, в том числе по инциденту с аэростатом. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон изложил Китаю, что «эта ситуация неприемлема».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве страны.