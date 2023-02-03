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1 час назад

В Госдепе заявили, что инцидент с аэростатом не изменил подхода США к КНР

Елена Прошина

США не изменили своего подхода к КНР из-за китайского аэростата в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепа, передает «РИА Новости».

Госдеп оценил влияние инцидента с аэростатом на отношения с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подход к отношениям не поменялся», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что отношения США и Китая остаются сложными, но Вашингтон продолжает считать возможным сотрудничество с Пекином в сферах общих интересов. Также, по его словам, Соединенные Штаты оставили открытыми каналы связи с КНР, в том числе по инциденту с аэростатом. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон изложил Китаю, что «эта ситуация неприемлема».

В Китае объяснили появление своего аэростата над США

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве страны.

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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