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1 час назад

Самая сексуальная принцесса в мире

Александр Котлеткин

Шарлотта Казираги – одиннадцатая в очереди наследная принцесса Монако, журналист и бизнесвумен. Ее называют одной из самых сексуальных особ королевской крови в мире. Шарлотта родилась 3 августа 1986 года в семье итальянского гонщика Стефано Казираги и принцессы Монако Каролины. Она приходится внучкой знаменитой Грейс Келли.

1/10 Шарлотта Казираги во время Венецианского кинофестиваля, 2012 год
Фото: legion-media.ru
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2/10 Шарлотта Казираги принимает участие в Gucci Paris Masters 2014
Фото: legion-media.ru
3/10 Шарлотта Казираги во время соревнований, 2015 год
Фото: ТАСС
4/10 Шарлотта Казираги на Неделе моды в Париже, 2022 год
Фото: legion-media.ru
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5/10 Шарлотта Казираги в 2017 году
Фото: ТАСС
6/10 Шарлотта Казираги во время Венецианского кинофестиваля, 2012 год
Фото: legion-media.ru
7/10 Шарлотта Казираги на Каннском фестивале, 2018 год
Фото: ТАСС
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8/10 Шарлотта Казираги принимает участие в Gucci Paris Masters 2014
Фото: ТАСС
9/10 Шарлотта Казираги на Неделе моды в Париже, 2022 год
Фото: ТАСС
10/10 Шарлотта Казираги во время Monaco Rose Ball 2019
Фото: ТАСС

Когда девочке было 4 года, ее отец погиб в гоночной катастрофе. После трагической гибели мужа, Каролина увезла детей во Францию, подальше от внимания прессы. Там Шарлотта посещала Республиканскую школу в Сен-Реми-де-Прованс и Лицей Франсуа-Куперена в Фонтенбло. В 2007 году Казираги получила лицензию бакалавра философии в Университет Париж IV Сорбонна, а также прошла две стажировки, в издательстве Роберта Лаффона, а затем работала в приложении к воскресному журналу The Independent.

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Помимо журналистики Казираги также увлекается конным спортом и философией. В 2015 году она основала общество Les Rencontres Philosophiques de Monaco, участники которого обсуждают современные проблемы и новые публикации в области философии.

Но все же не философия сделала из нее любимицу публики. Высокая и стройная всадница благодаря своим победам привлекла внимание модного дома Gucci. В течение нескольких лет звездные модельеры предоставляли Шарлотте профессиональную экипировку. Ну и, конечно же, молодая принцесса стала мелькать на обложках журналов. Казираги стала посещать модные показы и стала амбассадором Gucci, представляя линейку косметики, духи и аксессуары бренда.

Пресса не могла упустить такой шанс и папарацци буквально следили за личной жизнью красотки из Монако. Именно журналисты прозвали Шарлотту самой сексуальной принцессой в мире. При этом девушка ведет довольно скромный образ жизни и предпочитает бомонду занятия философией.

«Я не принцесса. Мама – да, но я – нет. Я племянница главы государства, а потому исполняю некоторые представительские обязанности – ничего исключительного и ничего такого, что бы как-то меня ограничивало», – однажды попыталась разъяснить свой статус Казираги журналу Vogue Paris.

Что касается личной жизни красотки, на текущий момент известно о 3 бурных романах Шарлотты. В 2007 году она имела непродолжительные отношения с актёром и моделью Гаспаром Ульелем. С 2011 по 2015 годы Казираги встречалась с актёром Гадом Эльмалехом, от которого у неё есть сын — Рафаэль Эльмалех. Сейчас она замужем за кинопродюсером Димитрием Рассамом и ждет третьего ребенка.

Как выглядит самая сексуальная принцесса в мире – в галерее «Рамблера».

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