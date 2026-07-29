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В Туле погибла 29-летняя модель Анастасия Лобанова

Александр Котлеткин
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29-летняя модель из Тулы Анастасия Лобанова найдена мертвой. Тело девушки обнаружили 25 июля под окнами многоэтажного дома в Привокзальном округе.

Как сообщает издание The Voice Mag, Лобанова скончалась от травм, полученных при падении с высоты. По предварительным данным смерть девушки не носит криминального характера.

Анастасия Лобанова работала в модельном бизнесе более десяти лет. Девушка выходила на подиум во время модных показов, снималась в видеорекламе и для глянцевых журналов. В 2020 году во время пандемии коронавируса модель застряла в Индии. Анастасия провела в самоизоляции более полутора месяцев, пока ей не помог вернуться в Россию губернатор Тульской области Алексей Дюмин.