Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин оценил влияние инцидента с сожжением Корана в Швеции на стремление Стокгольма вступить в Североатлантический альянс, а также прокомментировал решение властей Турции не пересматривать свою позицию о членстве скандинавской страны в НАТО как минимум до предстоящих в республике президентских выборов в мае текущего года.
Говоря о меморандуме Турции и Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, специалист подчеркнул, что подписание документа не влечет его стопроцентного исполнения.
"Этот меморандум в большей степени содержит в себе некие морально-нравственные и рекомендательные нормы. Что касается Швеции, то она по-своему выполняет этот меморандум. У нее есть своя позиция, которую она характеризует как позиция страны, выполняющий меморандум. А в Турции этот документ тоже трактуют по-своему. Так что положить данный меморандум во главу угла при решении проблем между этими странами будет не совсем реально. Документ не решит обострившуюся ситуацию, которая сложилась ввиду взаимных обвинений двух государств", — заявил эксперт Рамблеру.
На позицию Турции по вопросу одобрения заявки Швеции на вхождение страны в НАТО пытаются повлиять Соединенные Штаты, подчеркнул Кошкин.
"Потому Анкара и выторговывает у, прежде всего, Вашингтона какие-то выгоды для себя. Например, все, что связано с поставками истребителей F-35, входит в ряд требований, которые Турция выдвигает к США. Соединенные Штаты, в свою очередь, тоже выдвигают ряд требований к Турции. Однако мы видим, что Эрдогану все-таки удалось по-своему дистанцироваться от Вашингтона, Москвы и Брюсселя. Внешнеполитическая траектория Турции говорит о том, что она претендует не только на статус региональной державы, но и хотела бы поднять свой статус в геополитической системе значительно выше. Насколько это получится сделать после 14 мая, покажут выборы", — заключил военный аналитик.
Ранее ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. По словам устроителя акции, он сделал это в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО. Эти действия вызвали волну негодования в Турции, в частности турецкие радикалы сожгли флаг Швеции у посольства в Стамбуле.
Вместе с тем турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что турецкие власти не будут пересматривать свою позицию о членстве Швеции в НАТО как минимум до предстоящих выборов главы государства, которые запланированы на 14 мая.