"Потому Анкара и выторговывает у, прежде всего, Вашингтона какие-то выгоды для себя. Например, все, что связано с поставками истребителей F-35, входит в ряд требований, которые Турция выдвигает к США. Соединенные Штаты, в свою очередь, тоже выдвигают ряд требований к Турции. Однако мы видим, что Эрдогану все-таки удалось по-своему дистанцироваться от Вашингтона, Москвы и Брюсселя. Внешнеполитическая траектория Турции говорит о том, что она претендует не только на статус региональной державы, но и хотела бы поднять свой статус в геополитической системе значительно выше. Насколько это получится сделать после 14 мая, покажут выборы", — заключил военный аналитик.