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34 минуты назад

Эксперт оценил отказ Турции пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО

Семён Капранов
Андрей Кошкинэксперт

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин оценил влияние инцидента с сожжением Корана в Швеции на стремление Стокгольма вступить в Североатлантический альянс, а также прокомментировал решение властей Турции не пересматривать свою позицию о членстве скандинавской страны в НАТО как минимум до предстоящих в республике президентских выборов в мае текущего года.

Кощунственный факт по отношению к религиозно настроенным мусульманам Турции, когда в Швеции сожгли священную книгу, вызвал бурю негодования. В Турции около 90 процентов населения возмущены этим действием и требуют адекватных ответных мер со стороны Анкары. Так что во время пребывания Реджепа Тайипа Эрдогана в должности руководителя страны, наверное, положительного решения по входу Швеции в Североатлантический альянс дано не будет.

14 мая - это судьбоносный день. День выборов неслучайно перенесли влево по графику, потому что для Эрдогана важно не только победить на выборах главы государства, для него также важна победа его партии [на парламентских выборах - прим. ред.]. А это очень сложная задача. Есть большая группа экспертов, которые скептически относятся к способности Эрдогана победить. А если так, то и позиция Турции по решению вопросов, сопряженных со взаимодействием с Вашингтоном, Москвой, Брюсселем или Лондоном, во многом может перестроиться. И тогда шведы могут получить разрешение на вхождение в Североатлантический альянс. И тут туркам, наверное, не надо торопиться с заявлениями о том, что Швеция никогда не войдет в НАТО. 14 мая многое может измениться. А сегодня религиозно-воинствующие мусульмане Турции находится во взведенном, нервном состоянии и требуют наказания для виновных в кощунственных действиях, а также извинений со стороны Швеции.
Андрей Кошкин
Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный политолог

Говоря о меморандуме Турции и Швеции по противодействию терроризму и нормализации двусторонних отношений, специалист подчеркнул, что подписание документа не влечет его стопроцентного исполнения.

"Этот меморандум в большей степени содержит в себе некие морально-нравственные и рекомендательные нормы. Что касается Швеции, то она по-своему выполняет этот меморандум. У нее есть своя позиция, которую она характеризует как позиция страны, выполняющий меморандум. А в Турции этот документ тоже трактуют по-своему. Так что положить данный меморандум во главу угла при решении проблем между этими странами будет не совсем реально. Документ не решит обострившуюся ситуацию, которая сложилась ввиду взаимных обвинений двух государств", — заявил эксперт Рамблеру.

На позицию Турции по вопросу одобрения заявки Швеции на вхождение страны в НАТО пытаются повлиять Соединенные Штаты, подчеркнул Кошкин.

"Потому Анкара и выторговывает у, прежде всего, Вашингтона какие-то выгоды для себя. Например, все, что связано с поставками истребителей F-35, входит в ряд требований, которые Турция выдвигает к США. Соединенные Штаты, в свою очередь, тоже выдвигают ряд требований к Турции. Однако мы видим, что Эрдогану все-таки удалось по-своему дистанцироваться от Вашингтона, Москвы и Брюсселя. Внешнеполитическая траектория Турции говорит о том, что она претендует не только на статус региональной державы, но и хотела бы поднять свой статус в геополитической системе значительно выше. Насколько это получится сделать после 14 мая, покажут выборы", — заключил военный аналитик.

Ранее ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. По словам устроителя акции, он сделал это в знак протеста из-за того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО. Эти действия вызвали волну негодования в Турции, в частности турецкие радикалы сожгли флаг Швеции у посольства в Стамбуле.

Вместе с тем турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что турецкие власти не будут пересматривать свою позицию о членстве Швеции в НАТО как минимум до предстоящих выборов главы государства, которые запланированы на 14 мая.

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