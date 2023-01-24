СМИ: в Анкаре не изменят позицию о членстве в НАТО Швеции до президентских выборов

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Власти Турции не будут пересматривать позицию о членстве Швеции в НАТО как минимум до предстоящих в республике президентских выборов в мае текущего года. Об этом сообщает во вторник газета Hürriyet со ссылкой на свои источники.

По утверждению издания, в свете скандала с сожжением 21 января Корана у турецкого посольства в Стокгольме и заявлений на этот счет официальных лиц в Анкаре Швеции "не следует надеяться на поддержку США и других стран НАТО в вопросе вступления в альянс". Перспектива одобрения турецким парламентом заявки на принятие в НАТО северной страны будет полностью зависеть от выполнения Швецией подписанного с Турцией меморандума о противодействии терроризму и нормализации двусторонних отношений, но рассчитывать на это до выборов не приходится, отмечает Hürriyet.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувший понедельник, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО от Анкары после антитурецких акций в Стокгольме. В аналогичном духе ранее высказались главы МИД и Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар.

Турецкое официальное агентство Anadolu во вторник опубликовало итоги проведенного в Twitter опроса среди 50 тыс. местных жителей по вопросу их отношения к членству Швеции в НАТО. Они показывают, что 92,5% респондентов выступают против принятия в альянс северной страны. Агентство намерено передать результаты опроса властям Швеции.

К вопросу вступления в НАТО

Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО.