Протестующие сожгли флаг Швеции в Стамбуле

Турецкие радикалы отреагировали на сожжение священной книги мусульман в Стокгольме, спалив флаг Швеции у посольства в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

Массовая акция протеста проводилась в Стамбуле вечером 21 января и стала реакцией на скандальные действия ультраправых шведских активистов.

"Однажды мы внезапно приедем в Стокгольм!" – скандировали собравшиеся.

Радикализация настроений в обеих странах связана с принципиальной позицией Турции в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, 21 января крайний правый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. Это действие осудил МИД Турции, а также ряд арабских стран. На акцию резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста", – заявил он.

Стоит подчеркнуть, МИД Швеции также не одобрил действия радикалов у посольства Турции в Стокгольме, назвав их "ужасной провокацией". В то же время там подчеркнули, что в стране существует свобода мнений. Позднее стало известно об отмене визита министра обороны страны в Анкару.

Между тем неделей ранее у здания администрации Стокгольма повесили чучело турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.