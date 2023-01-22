Протестующие сожгли флаг Швеции в Стамбуле

Турецкие радикалы отреагировали на сожжение священной книги мусульман в Стокгольме, спалив флаг Швеции у посольства в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Массовая акция протеста проводилась в Стамбуле вечером 21 января и стала реакцией на скандальные действия ультраправых шведских активистов.
"Однажды мы внезапно приедем в Стокгольм!" – скандировали собравшиеся.
Радикализация настроений в обеих странах связана с принципиальной позицией Турции в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, 21 января крайний правый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. Это действие осудил МИД Турции, а также ряд арабских стран. На акцию резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста", – заявил он.
Стоит подчеркнуть, МИД Швеции также не одобрил действия радикалов у посольства Турции в Стокгольме, назвав их "ужасной провокацией". В то же время там подчеркнули, что в стране существует свобода мнений. Позднее стало известно об отмене визита министра обороны страны в Анкару.
Между тем неделей ранее у здания администрации Стокгольма повесили чучело турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
В 2022 году Финляндия, Швеция и Турция подписали трехстороннее соглашение, которое должно помочь преодолеть возражения Анкары против членства партнеров в НАТО. В Турции сейчас заявляют, что Швеции стоит предпринять более конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, в основном речь идет об отказе Швеции выдавать стране курдских боевиков.