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16 минут назад

Протестующие сожгли флаг Швеции у посольства страны в Стамбуле

Уралинформбюро

Турецкие радикалы отреагировали на сожжение священной книги мусульман в Стокгольме, спалив флаг Швеции у посольства в Стамбуле. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Протестующие сожгли флаг Швеции в Стамбуле
Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

Массовая акция протеста проводилась в Стамбуле вечером 21 января и стала реакцией на скандальные действия ультраправых шведских активистов.

"Однажды мы внезапно приедем в Стокгольм!" – скандировали собравшиеся.

Радикализация настроений в обеих странах связана с принципиальной позицией Турции в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает "Уралинформбюро".

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств для членства в НАТО

Стоит напомнить, 21 января крайний правый политик Расмус Палудан сжег Коран во время акции несогласия у дипмиссии Турции в Стокгольме. Это действие осудил МИД Турции, а также ряд арабских стран. На акцию резко отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста", – заявил он.

Стоит подчеркнуть, МИД Швеции также не одобрил действия радикалов у посольства Турции в Стокгольме, назвав их "ужасной провокацией". В то же время там подчеркнули, что в стране существует свобода мнений. Позднее стало известно об отмене визита министра обороны страны в Анкару.

Между тем неделей ранее у здания администрации Стокгольма повесили чучело турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2022 году Финляндия, Швеция и Турция подписали трехстороннее соглашение, которое должно помочь преодолеть возражения Анкары против членства партнеров в НАТО. В Турции сейчас заявляют, что Швеции стоит предпринять более конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, в основном речь идет об отказе Швеции выдавать стране курдских боевиков.

В мире,Расмус Палудан,Реджеп Эрдоган,Рамзан Кадыров,НАТО,МИД Турции,
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