В Швеции перед турецким посольством сожгли Коран

Активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители ультраправой партии Stram Kurs. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

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Горит Коран перед посольством Турции в Стокгольме, Швеция, — говорится в комментарии к видео.

МИД Турции после проведения акции вызвал посла Швеции. Глава турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что «сожжение Корана — это проявление ненависти». Он отметил, что такие действия не могут называться свободой самовыражения.

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха также осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится. Министр объяснил отмену встречи антитурецкими демонстрациями и акциями в Стокгольме.