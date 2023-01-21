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21 минуту назад

Шведский активист сжег Коран перед турецким посольством

News.ru

Активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме, сообщили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) представители ультраправой партии Stram Kurs. Местные власти ранее разрешили провести акцию. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

В Швеции перед турецким посольством сожгли Коран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горит Коран перед посольством Турции в Стокгольме, Швеция, — говорится в комментарии к видео.

МИД Турции после проведения акции вызвал посла Швеции. Глава турецкого ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что «сожжение Корана — это проявление ненависти». Он отметил, что такие действия не могут называться свободой самовыражения.

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Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабера ас-Сабаха также осудил акцию в Швеции. По его мнению, сожжение священной книги может вызвать «чувства негодования у мусульман всего мира» и стать для них «опасной провокацией».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию не состоится. Министр объяснил отмену встречи антитурецкими демонстрациями и акциями в Стокгольме.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче почти 130 террористов. Этим он объяснил отказ Турции ратифицировать заявки североевропейских стран на вступление в НАТО.

В мире,Расмус Палудан,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД Турции,
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