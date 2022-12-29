"Тем более КНДР голосовала в ООН в поддержку нашей позиции по Украине. И, конечно, этого нельзя было не заметить. Отсюда и предпринимаются попытки улучшить наши отношения. Но, к сожалению, из-за резолюции Совбеза ООН, за которую проголосовали и мы, возможности для маневра крайне ограничены, особенно в области экономического сотрудничества.



Это касается и последних резолюций, которые запретили использование северокорейской рабочей силы на территории России. Ее никогда не было слишком много, максимум доходило до 45-50 тыс. рабочих. Но эта рабочая сила была ценным компонентом по сравнению с другими трудовыми мигрантами. Особенно на Дальнем Востоке. Это дисциплинированная, довольно квалифицированная рабочая сила. Конечно, сейчас, по прошествии трех лет с тех пор, как северокорейские рабочие покинули Россию, связанные с этим проблемы были как-то решены. Тем не менее рабочая сила КНДР была важным компонентом наших экономических отношений, и ее значение в нынешней ситуации могло бы быть большим", — заявил Жебин.