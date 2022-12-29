Российский кореевед, кандидат политических наук Александр Жебин прокомментировал сообщение агентства Bloomberg об отказе лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудничать с США против Китая и России, а также оценил перспективы развития отношений Пхеньяна с Москвой, Пекином и Вашингтоном.
Ранее бывший аналитик Open Source Enterprise ЦРУ Рэйчел Миненг Ли заявила в интервью американскому информагентству о том, что Ким Чен Ын не собирается сотрудничать с Вашингтоном против Китая и России. "Действия Кима в последние месяцы указывают на более широкий отход от долгосрочной цели страны по нормализации отношений с Вашингтоном в качестве буфера против Китая и России", — сказала она, назвав "маловероятным" возвращение Пхеньяна к переговорам о ядерном разоружении в ближайшее время.
Рассуждения Рэйчел Миненг Ли несколько запоздали, курс Пхеньяна, о котором она говорила в интервью Bloomberg, был взят с конца 2019 года, отметил специалист.
"Трамп сулил КНДР процветание и всяческие блага, если она откажется от ядерной программы. Более того, американцы предлагали включить Северную Корею в свою зону безопасности - якобы это будет гарантировать суверенитет Северной Кореи и ее безопасность. Но это все это - нереалистичные предположения. Известно, что американская правящая элита не приемлет существования КНДР. На протяжении всей истории страны, особенно со времен корейской войны, США делали все, чтобы сломать и разрушить Северную Корею.
Некоторые периоды ослабления напряженности, которые были в начале 90-х годов и в последующем, ставили цель просто попробовать разоружить КНДР мирным путем. Но северокорейцы убедились, что продолжающаяся политика санкций, а также заявления официальных лиц США свидетельствуют о том, что нормализация отношений с Вашингтоном в обозримой исторической перспективе - по крайней мере при президенте Байдене - невозможна. Отсюда были сделаны практические выводы: надо наращивать свою оборонную мощь, совершенствовать ракетные ядерные силы, которые в КНДР рассматривают в качестве единственного средства сдерживания возможной агрессии США и их союзников, и развивать связи с традиционными союзниками и партерами Северной Кореи - с Китаем и Россией", — заявил политолог.
Вместе с тем Жебин отметил, что и Россия, и Китай в 2009 - 2017 годах голосовали в ООН за введение санкций в отношении КНДР.
"На мой взгляд, это ошибочное решение, так как мы ввели санкции против государства, с которым у нас есть Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. И это послало очень плохой сигнал всем другим странам, которые хотели бы дружить с Россией... Это касается и Китая, у которого с КНДР есть военно-политический договор", — подчеркнул аналитик.
По словам специалиста, в настоящее время - в условиях обострения конфронтации между Китаем и США и ситуации на Украине - КНДР становится более ценным и важным союзником.
"Тем более КНДР голосовала в ООН в поддержку нашей позиции по Украине. И, конечно, этого нельзя было не заметить. Отсюда и предпринимаются попытки улучшить наши отношения. Но, к сожалению, из-за резолюции Совбеза ООН, за которую проголосовали и мы, возможности для маневра крайне ограничены, особенно в области экономического сотрудничества.
Это касается и последних резолюций, которые запретили использование северокорейской рабочей силы на территории России. Ее никогда не было слишком много, максимум доходило до 45-50 тыс. рабочих. Но эта рабочая сила была ценным компонентом по сравнению с другими трудовыми мигрантами. Особенно на Дальнем Востоке. Это дисциплинированная, довольно квалифицированная рабочая сила. Конечно, сейчас, по прошествии трех лет с тех пор, как северокорейские рабочие покинули Россию, связанные с этим проблемы были как-то решены. Тем не менее рабочая сила КНДР была важным компонентом наших экономических отношений, и ее значение в нынешней ситуации могло бы быть большим", — заявил Жебин.
Он добавил, что Москве и Пхеньяну предстоит найти новые формы и методы экономического взаимодействия в условиях введенных против них санкций, "которые американцы явно не собираются отменять".
Эксперт подчеркнул, что Вашингтон продолжает попытки "вбить клин и подорвать доверие" между тремя странами - Россией, КНДР и Китаем.
"К этому сводится вся политика США. Известный американский аналитик Стивен Бланк, который занимается проблемами Азии, в одной из статей откровенно написал о том, что политика США на протяжении десятилетий сводилась к тому, чтобы свести к минимуму влияние России на КНДР. Эта политика известная и не новая. И попытки отсоединить КНДР от Китая и России вполне понятны. Северная Корея находится на стыке границ РФ и Китая, и включение КНДР в американскую систему безопасности означало бы существенное изменение военно-стратегической обстановки в Северо-Восточной Азии, существенно ухудшало бы условия обеспечения нашей безопасности.
Поэтому США, как говорится, не мытьем так катаньем пытаются, с одной стороны, продолжать политику санкций и ущемлять КНДР экономически, а, с другой стороны, проводят идеологические диверсии: стремятся внести недоверие в отношения меду КНДР и ее двумя великими соседями - Россией и Китаем", — заметил специалист.
Он обратил внимание на то, что сейчас Россия и КНДР стремятся выстроить взаимовыгодное сотрудничество.
"Политические отношения РФ и КНДР всегда были достаточно хорошими, несмотря на санкции. Вроде бы мы в 2017 году проголосовали за введение ограничительных мер в отношении Северной Кореи, но Пхеньян все же поддерживает РФ по Украине. Лидеры стран обмениваются поздравительными телеграммами, письмами. Ким Чен Ын был награжден медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". То есть на высшем политическом уровне отношения вполне нормальные. Другое дело, что возможности экономических отношений сильно ограничены.
Может быть, ситуацию могло бы улучшить предоставление КНДР солидной гуманитарной помощи. У нас, как сообщают, хороший урожай зерна, а КНДР традиционно испытывает дефицит продовольствия. В среднем им не хватает около 1 млн тонн зерна в год. И поставить им несколько десятков тысяч тонн, как мы уже это делали и на двусторонней основе, и по линии ООН, наверное, было бы вполне возможно. Особенно с учетом позиции КНДР по таким важным для России вопросам, как Украина", — заключил политолог.
В начале октября МИД Северной Кореи признал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, МИД КНДР ранее называл преступными поставки американского вооружения Киеву.