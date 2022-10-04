Одна из стран признала референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне

МИД Северной Кореи признал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Джо Чхоль Су.

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«Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство», — заявил дипломат.

По его словам, США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения «неоспоримого однополярного мира».