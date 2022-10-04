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51 минуту назад

Северная Корея признала результаты референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Ura.Ru

МИД Северной Кореи признал результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова гендиректора международных организаций в министерстве иностранных дел Пхеньяна Джо Чхоль Су.

Одна из стран признала референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Референдумы были проведены законно в соответствии с уставом ООН, но Соединенные Штаты придерживаются двойных бандитских стандартов, чтобы сохранить свое собственное превосходство», — заявил дипломат.

По его словам, США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и ущемляют их законные права с целью сохранения «неоспоримого однополярного мира».

Референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки результатов, большинство голосов было отдано за присоединение к России. Плебисциты проходили в соответствии с Уставом ООН, их легитимность подтвердили международные наблюдатели. При этом наблюдавших возмутило нежелание стран Запада признавать референдумы.

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