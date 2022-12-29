Ким Чен Ын ответил на предложение США по союзу против России

«Действия Кима в последние месяцы указывают на более широкий отход от долгосрочной цели страны по нормализации отношений с Вашингтоном в качестве буфера против Китая и России. Это означает больше политики, направленной на то, чтобы справиться с длительным периодом трудностей, а не на дипломатические инициативы», — сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Ли.