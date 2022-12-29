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9 минут назад

Bloomberg: Ким Чен Ын отказался заключить союз с США против России

Ura.Ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын не собирается сотрудничать с США против Китая и России. Об этом заявила бывший аналитик Open Source Enterprise ЦРУ Рэйчел Миненг Ли.

Ким Чен Ын ответил на предложение США по союзу против России
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

«Действия Кима в последние месяцы указывают на более широкий отход от долгосрочной цели страны по нормализации отношений с Вашингтоном в качестве буфера против Китая и России. Это означает больше политики, направленной на то, чтобы справиться с длительным периодом трудностей, а не на дипломатические инициативы», — сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Ли.

Маловероятно, что Северная Корея вернется к переговорам в ближайшее время, считает она. Лидер Северной Кореи отказал США в инициативе вернуться к переговорам о ядерном разоружении.

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Ранее в МИД Северной Кореи назвали преступными поставки американского вооружения Украине, передает RT. При этом Северная Корея не передает оружие России, которая проводит спецоперацию на Украине. Также КНДР поддержали вхождение Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав России, сообщает «Национальная служба новостей».

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