МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину

США совершают преступление, поставляя вооружение на Украину, по их вине там развернулась «кровавая трагедия». Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Северной Кореи, передает газета «Известия».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в рамках своего официального визита в США. Там он встретился с главой США Джо Байденом и обсудил с ним последние события. Лидер Соединенных Штатов пообещал усилить способности Украины к обороне.

В ходе переговоров Байден сообщил, что США выделят Украине новый пакет гуманитарной помощи на сумму в $374 млн. Он отметил, что туда войдут предметы первой необходимости, продукты и финансовая поддержка. Байден также подписал меморандум о новом пакете военной помощи Украине.

Затем государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон поставит на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Кроме того, США выделят Киеву сумму порядка $1,85 млрд.