Глава союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье в эфире радиостанции RMC заявил, что украинский конфликт ставит США в более выгодное положение, чем Европу.

«Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду», — признал Безье.

По его словам, украинский конфликт привел к резкому росту цен на газ и электричество в Европе, в то время как в США они остались стабильными, что дает американскому бизнесу конкурентное преимущество. Ру де Безье подчеркнул, что европейские страны столкнулись со снижением темпов производства.

«Существует риск того, что предприятия уйдут в США или в Азию, потому что цена на электричество локальна, а цена на нефть устанавливается на мировом уровне. Когда цена на нефть росла, она росла одинаково для всех, и это не создавало проблем конкуренции. Цена на электричество растет только в Европе, а США активно разрабатывает сланцевый газ, поэтому цены на газ и нефть на их рынке конкуренты», — заявил он.

Ру де Безье подчеркнул, что Европе необходимы меры по поддержке бизнеса, аналогичные принятому в США закону о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA).

В августе президент США Джо Байден подписал закон, который, в частности, предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

США хорошо зарабатывают на нынешнем кризисе на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"Ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов. А происходящее на Украине и вокруг нее - это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе. Вообще американцы неплохо зарабатывают на нынешнем кризисе в самых разных областях: и в области энергопоставок по завышенным ценам, и в области так называемого пополнения подистощившихся у союзников запасов вооружений, которые потоком направляются на Украину и перемалываются там", - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон использует истощение складов с вооружением, чтобы "поднакачать еще больше мускулы своей военной машины и подкормить военно-промышленный комплекс".

По словам дипломата, весь мир финансирует дефицит государственного бюджета США посредством покупки американских ценных бумаг.

"Будут ли пределы этому, ну не знаю. Проблема еще в том, что печатать доллары или выпускать электронные расписки о долларах очень просто Соединенным Штатам Америки. Весь мир через покупку американских ценных бумаг продолжает финансировать дефицит государственного бюджета этой страны, соответственно, каких-то ограничений, сдержек в этом плане, наверное, не будет. Посмотрим, как дальше пойдет этот процесс", - добавил он, комментируя новый оборонный бюджет США на 2023 год.

Действия США

Действия Вашингтона направлены на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения к переговорам между Киевом и Москвой, заявил замглавы МИД РФ.

"Тревожные заявления [из Вашингтона] - это по факту поощрение киевского режима к эскалации при опоре на помощь из США и других натовских стран. Это фактически призыв к тому, чтобы полностью перечеркнуть какие бы то ни было перспективы возвращения к политическому диалогу в формате переговоров", - сказал он.

Рябков напомнил, что ранее российско-украинские переговоры были сорваны по указке Вашингтона и Лондона.

"С той поры мы видим все большую фокусировку этой группы на попытках нанести нам поражение на поле боя. Эти замыслы будут обречены на провал, как и все, что они проектировали в данном ключе и в данном русле до сих пор", - указал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае.

"Попытка представить американскую позицию как отстраненную, как не имеющую прямого отношения к происходящему - это все очевидное издевательство над здравым смыслом, это дезинформация международной общественности. Я думаю, мало осталось в мире наблюдателей, тех, кто следит за этим, кто доверяет такого рода сигналам из Вашингтона", - констатировал Рябков.

Бывший министр иностранных дел Чехии Кирил Свобода заявил, что США получает множество выгод от конфликта на Украине. Его слова передает агентство Sana.

По словам Свободы, помимо продажи оружия, США также продают в Европу газ по цене, которая в четыре раза превышает цену топлива в Соединенных Штатов. Бывший дипломат отметил, из-за роста цен на энергоносители европейцы опасаются миграции тяжелой промышленности из Европы в США.

Свобода также раскритиковал формулировку условий, предложенных правительством Украины перед началом мирных переговоров с Россией. По его мнению, подобная тактика украинской стороны не приведет к разрешению кризиса.

США прекратят поставки оружия Украине, если окажется, что риски эскалации перевесят интересы Вашингтона. Такое условие назвал автор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен.

Обозреватель указал, что на Западе оказалось слишком много сторонников эскалации конфликта. Особенно ярко, по его мнению, это проявилось после падения ракет в Польше. Ожидается, что до того, как контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам в январе, демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении 38 миллиардов долларов Украине.

При этом Бьюкенен понадеялся, что политики наконец станут больше задумываться об интересах собственной страны.

«Мы, американцы, учитывая наш незаменимый вклад в военные действия Украины, имеем право сообщить Киеву, что риски дальнейших боевых действий превышают любую потенциальную выгоду для нас», — написал обозреватель TAC.

По его словам, если Украина и дальше хочет продолжать эскалацию, это придется делать без боеприпасов США.

20 ноября стало известно, что США с конца февраля 2022 года поставили Украине 236 артиллерийских систем. В частности, следовало из данных Госдепа, Вооруженные силы Украины получили 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 минометов.

Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединенным Штатам из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться, пишет Bloomberg.

"Ключевые американские чиновники стали задумываться, воспользовались ли уже США всеми преимуществами украинского кризиса", – говорится в публикации.

Автор статьи Хэл Брэндс считает, что в скором времени Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться. Кроме того, считает журналист, продолжительный кризис вскроет проблемы в американской оборонной промышленности.

"Затяжной конфликт, который обнажит, насколько жалкой и неадекватной стала оборонно-промышленная база США, может заставить страну серьезно заняться перевооружением", – отметил он.

В статье также говорится, что повысить интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению военных действий может и обострение ситуации вокруг Тайваня. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает украинский конфликт с целью получить финансовую выгоду, однако этим вредит американцам.

По его мнению, ни один из курсов администрации президента США не направлен на благо граждан. Западные страны увеличили финансовую и военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Автор китайской газеты Global Times заявил, что США теряют доверие союзников из-за манипулирования украинским кризисом для получения конкурентного преимущества. Об этом сообщается в материале на сайте издания.

«В ходе российско-украинского конфликта Вашингтон постоянно призывает Европу оказать давление на Россию, одновременно с этим провоцируя жесткую конкуренцию, направленную на ослабление европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает рушиться, как и их гегемония, маскирующаяся под «международный порядок, основанный на правилах», — сказано в статье.

Автор считает, что международный порядок необходимо строить на Уставе ООН, а его целью должно быть построение сообщества с общим будущим, а не базирование «на юрисдикции Вашингтона».

Вмешательство властей Соединенных Штатов в конфликт вокруг Украины, а также стремление на нем нажиться говорит о необходимости разрушить американскую гегемонию, сообщает Global Times.

Как пишет китайское издание, если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Америки и установлением подлинного мирового равенства и справедливости. В статье говорится, что Вашингтон постоянно призывают Европу выступать против Москвы, при этом провоцируя конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейских стран.

При этом авторы материала отмечают, что доверие к США со стороны союзников и международного сообщества постепенно падает. Разрушается гегемония Штатов, маскирующаяся под «международный порядок». Global Times считает, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении американским властям.