Западные СМИ сообщили о сомнениях США по украинскому вопросу

Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединенным Штатам из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться, пишет Bloomberg.

"Ключевые американские чиновники стали задумываться, воспользовались ли уже США всеми преимуществами украинского кризиса", – говорится в публикации.

Автор статьи Хэл Брэндс считает, что в скором времени Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться. Кроме того, считает журналист, продолжительный кризис вскроет проблемы в американской оборонной промышленности.

"Затяжной конфликт, который обнажит, насколько жалкой и неадекватной стала оборонно-промышленная база США, может заставить страну серьезно заняться перевооружением", – отметил он.

В статье также говорится, что повысить интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению военных действий может и обострение ситуации вокруг Тайваня. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает украинский конфликт с целью получить финансовую выгоду, однако этим вредит американцам.