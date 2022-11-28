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1 час назад

Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду США – Bloomberg

Москва24иещё 3

Затягивание конфликта на Украине перестанет приносить выгоду Соединенным Штатам из-за роста издержек, со временем цена за ведение военных действий будет только увеличиваться, пишет Bloomberg.

Западные СМИ сообщили о сомнениях США по украинскому вопросу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Ключевые американские чиновники стали задумываться, воспользовались ли уже США всеми преимуществами украинского кризиса", – говорится в публикации.

Автор статьи Хэл Брэндс считает, что в скором времени Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться. Кроме того, считает журналист, продолжительный кризис вскроет проблемы в американской оборонной промышленности.

"Затяжной конфликт, который обнажит, насколько жалкой и неадекватной стала оборонно-промышленная база США, может заставить страну серьезно заняться перевооружением", – отметил он.

В статье также говорится, что повысить интерес администрации президента США Джо Байдена к прекращению военных действий может и обострение ситуации вокруг Тайваня. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Байден намеренно затягивает украинский конфликт с целью получить финансовую выгоду, однако этим вредит американцам.

По его мнению, ни один из курсов администрации президента США не направлен на благо граждан. Западные страны увеличили финансовую и военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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